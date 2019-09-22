Челси - Ливерпуль - 1:2: онлайн матча, видео голов

В Лондоне состоялся центральный матч шестого тура чемпионата Англии.

На "Стэмфорд Бридж" в Лондоне проходил матч 6-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Ливерпулем".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Челси" -"Ливерпуль".

АПЛ, 6-й тур

Челси - Ливерпуль - 1:2

Голы: Канте, 71 - Александер-Арнольд, 14, Фирмино, 30

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Виллиан, Ковачич, Маунт, Абрахам

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Фирмино, Мане

Гол Трента Александер-Арнольда, 14 минута

Гол Роберто Фирмино, 30 минута

Гол Н'Голо Канте, 71 минута

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! "Ливерпуль" побеждает - 2:1!

90+2 - Салаха меняет Гомес.

90+1 - Жоржиньо бьет издали - выше ворот.

Четыре минуты добавил арбитр.

90 - Маунт пробил из предлов штрафной - выше ворот!

90 - Давит "Челси"! Очень тяжело будет "Ливерпулю" в последние минуты.

88 - Батшуайи пробивал головой - мяч прошел рядом со штангой!

88 - Салах не смог прорваться сквозь двух защитников.

86 - Матип вынес мяч из штрафной после подачи от Маунта.

86 - Желтая Милнеру за фол на Зума.

84 - Желтая Ковачичу за эмоции.

83 - Лаллана меняет капитана Хендерсона у "Ливерпуля".

81 - Пробил Алонсо головой после подачи штрафного - Адриан парировал, а рефери зафиксировал офсайд.

78 -Желтая для Фабиньо за срыв атаки "Челси".

78 - "Ливерпуль" подал угловой, а мяч застрял в штрафной "Челси", но до удара дело не дошло.

76 - Батшуайи вышел на поле последним у "Челси". Вместо Абрахама.

73 - Мощный дальний удар от Алонсо - выше ворот.

72 - Милнер вышел на поле вместо Мане.

71 - ГООООЛ! Забивает Канте! Француз приблизился к штрафной и под прессингом защитников отправил мяч практически в девятку ворот "Ливерпуля". 1:2!

69 - Салах после передачи Мане мог забить, но отпустил мяч слишком далеко.

69 - "Ливерпуль" действует в эконом-режиме, просто сдерживая атаки соперника и выжидая шанса.

67 - Защитники "Ливерпуля" не дали пробить Маунту головой после подачи с фланга.

65 - Свалился мяч с ноги у Вейналдума во время дальнего удара.

59 - Канте пробил после подачи с углового - рядом со штангой прошел мяч!

57 - Желтая для Трента за затяжку времени.

55 - Забросил Жоржиньо мяч на Виллиана, но бразилец до него не дотянулся.

52 - Ван Дейк перевел мяч на угловой после подачи от Алонсо.

50 - Кепа спасает ворота "Челси" после рикошета от партнера! Позже арбитр зафиксировал офсайд.

47 - Мане пробил головой мимо ворот.

47 - Фантастический сэйв Кепы после удара Фирмино! Бразилец пробил в касание после фланговой подачи.

Второй тайм начался! "Челси" разыграл мяч в центре поля.

Свисток прозвучал на перерыв. "Ливерпуль" ведет в счете - 2:0.

Три минуты добавил арбитр.

45 - Абрахам стреляет головой мимо ворот из убойной позиции.

42 - Зума меняет Кристенсена. Уже вторая замена из-за травмы у "Челси".

41 - Кристенсен получил травму и пока покидает пределы поля, хоть и без замены.

39 - Cалах ворвался с мячом в штрафную и пробивал в дальний угол - мяч после рикошета ушел на угловой.

36 - Абрахам лежит на газоне. Может быть травма у форварда "Челси".

34 - Много борьбы сейчас на поле, но "Челси" не удается разогнаться.

30 - ГОООООЛ! Фирмино отправляет мяч в ворота "Челси" головой после подачи со штрафного! 2:0!

29 - Заработал "Ливерпуль" штрафной - Вейналдума сбил Аспиликуэта.

27 - Забил гол "Челси", но арбитр его не засчитал из-за офсайда.

24 - Кристенсен отдал невероятный пас низом и вывел Абрахама один на один, но форвард "Челси" не переиграл Адриана!

22 - Канте на ровном месте потерял мяч. Нервничают "синие".

19 - "Челси" идет вперед, но как-то беззубо. Угловой у ворот "красных" ни к чему не привел.

15 - Из-за травмы Эмерсона меняет Алонсо у "Челси".

15 - ГООООООООЛ! Забивает Трент Александр-Арнольд! Мяч при розыгрыше штрафного ему откатил Салах! 1:0 - ведет "Ливерпуль"!

13 - Кристенсен снес Мане прямо на линии штрафной! Вот так шанс для "Ливерпуля"!

11 - Маунт прорвался по флангу и прострелил, но защитники не позволили Абрахаму замкнуть передачу.

10 - "Ливерпуль" старается владеть ситуацией на поле, но "Челси" высоко прессингует соперника.

8 - Контратака от "Челси". Канте отдавал пас на Виллиана в штрафную гостей, но ван Дейк не оставил шансов бразильцу.

5 - Аспиликуэта с огромным трудом прервал пас на Мане. А Садио мог вывалиться один на один с вратарем "Челси".

3 - "Челси" владеет мячом в первые минуты, но пока без остроты.

Стартовый свисток. Матч начался!

Команды уже на поле. Все готово к старту поединка!

Раздевалка "Ливерпуля" перед матчем.

Хорошая новость для фанатов "Челси" - на поле выйдет Н'Голо Канте. В этом были огромные сомнения.

Предыдущая встреча команд на "Стэмфорд Бридж" завершилась вничью 1:1. Тогда на гол Эдена Азара "красные" ответили вот этим суперголом Дэниела Старриджа, которого уже нет в команде.

On our last visit to Stamford Bridge...



What a strike, @DanielSturridge 😱🔥 pic.twitter.com/ay5zV0Z50d — Liverpool FC (@LFC) 21 сентября 2019 г.

10 лучших голов "Челси" в матчах против "Ливерпуля".

🔟 of our best against Liverpool! 🔥



Worth waiting for THAT Eden Hazard goal... #CHELIVpic.twitter.com/kLE06Oa9MI — Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 сентября 2019 г.

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ насчитывает 22 матча. А в 44 последних играх в чемпионате "красные" потерпели только одно поражение.