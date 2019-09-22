Челси - Ливерпуль - 1:2: онлайн матча, видео голов
На "Стэмфорд Бридж" в Лондоне проходил матч 6-го тура английской Премьер-лиги между "Челси" и "Ливерпулем".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Челси" -"Ливерпуль".
АПЛ, 6-й тур
Челси - Ливерпуль - 1:2
Голы: Канте, 71 - Александер-Арнольд, 14, Фирмино, 30
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Виллиан, Ковачич, Маунт, Абрахам
"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Фирмино, Мане
Гол Трента Александер-Арнольда, 14 минута
Гол Роберто Фирмино, 30 минута
Гол Н'Голо Канте, 71 минута
Онлайн-трансляция матча
BIG win on the road! 🙌 #CHELIVhttps://t.co/rY6su2hlcP— Liverpool FC (@LFC) 22 сентября 2019 г.
Финальный свисток! "Ливерпуль" побеждает - 2:1!
90+2 - Салаха меняет Гомес.
90+1 - Жоржиньо бьет издали - выше ворот.
Четыре минуты добавил арбитр.
90 - Маунт пробил из предлов штрафной - выше ворот!
90 - Давит "Челси"! Очень тяжело будет "Ливерпулю" в последние минуты.
88 - Батшуайи пробивал головой - мяч прошел рядом со штангой!
88 - Салах не смог прорваться сквозь двух защитников.
86 - Матип вынес мяч из штрафной после подачи от Маунта.
86 - Желтая Милнеру за фол на Зума.
84 - Желтая Ковачичу за эмоции.
83 - Лаллана меняет капитана Хендерсона у "Ливерпуля".
81 - Пробил Алонсо головой после подачи штрафного - Адриан парировал, а рефери зафиксировал офсайд.
78 -Желтая для Фабиньо за срыв атаки "Челси".
78 - "Ливерпуль" подал угловой, а мяч застрял в штрафной "Челси", но до удара дело не дошло.
76 - Батшуайи вышел на поле последним у "Челси". Вместо Абрахама.
73 - Мощный дальний удар от Алонсо - выше ворот.
72 - Милнер вышел на поле вместо Мане.
71 - ГООООЛ! Забивает Канте! Француз приблизился к штрафной и под прессингом защитников отправил мяч практически в девятку ворот "Ливерпуля". 1:2!
69 - Салах после передачи Мане мог забить, но отпустил мяч слишком далеко.
69 - "Ливерпуль" действует в эконом-режиме, просто сдерживая атаки соперника и выжидая шанса.
67 - Защитники "Ливерпуля" не дали пробить Маунту головой после подачи с фланга.
65 - Свалился мяч с ноги у Вейналдума во время дальнего удара.
59 - Канте пробил после подачи с углового - рядом со штангой прошел мяч!
57 - Желтая для Трента за затяжку времени.
55 - Забросил Жоржиньо мяч на Виллиана, но бразилец до него не дотянулся.
52 - Ван Дейк перевел мяч на угловой после подачи от Алонсо.
50 - Кепа спасает ворота "Челси" после рикошета от партнера! Позже арбитр зафиксировал офсайд.
47 - Мане пробил головой мимо ворот.
47 - Фантастический сэйв Кепы после удара Фирмино! Бразилец пробил в касание после фланговой подачи.
Второй тайм начался! "Челси" разыграл мяч в центре поля.
Свисток прозвучал на перерыв. "Ливерпуль" ведет в счете - 2:0.
Три минуты добавил арбитр.
45 - Абрахам стреляет головой мимо ворот из убойной позиции.
42 - Зума меняет Кристенсена. Уже вторая замена из-за травмы у "Челси".
41 - Кристенсен получил травму и пока покидает пределы поля, хоть и без замены.
39 - Cалах ворвался с мячом в штрафную и пробивал в дальний угол - мяч после рикошета ушел на угловой.
36 - Абрахам лежит на газоне. Может быть травма у форварда "Челси".
34 - Много борьбы сейчас на поле, но "Челси" не удается разогнаться.
30 - ГОООООЛ! Фирмино отправляет мяч в ворота "Челси" головой после подачи со штрафного! 2:0!
29 - Заработал "Ливерпуль" штрафной - Вейналдума сбил Аспиликуэта.
27 - Забил гол "Челси", но арбитр его не засчитал из-за офсайда.
24 - Кристенсен отдал невероятный пас низом и вывел Абрахама один на один, но форвард "Челси" не переиграл Адриана!
22 - Канте на ровном месте потерял мяч. Нервничают "синие".
19 - "Челси" идет вперед, но как-то беззубо. Угловой у ворот "красных" ни к чему не привел.
15 - Из-за травмы Эмерсона меняет Алонсо у "Челси".
15 - ГООООООООЛ! Забивает Трент Александр-Арнольд! Мяч при розыгрыше штрафного ему откатил Салах! 1:0 - ведет "Ливерпуль"!
13 - Кристенсен снес Мане прямо на линии штрафной! Вот так шанс для "Ливерпуля"!
11 - Маунт прорвался по флангу и прострелил, но защитники не позволили Абрахаму замкнуть передачу.
10 - "Ливерпуль" старается владеть ситуацией на поле, но "Челси" высоко прессингует соперника.
8 - Контратака от "Челси". Канте отдавал пас на Виллиана в штрафную гостей, но ван Дейк не оставил шансов бразильцу.
5 - Аспиликуэта с огромным трудом прервал пас на Мане. А Садио мог вывалиться один на один с вратарем "Челси".
3 - "Челси" владеет мячом в первые минуты, но пока без остроты.
Стартовый свисток. Матч начался!
Команды уже на поле. Все готово к старту поединка!
Раздевалка "Ливерпуля" перед матчем.
👀🔴 Inside the dressing room...#CHELIVpic.twitter.com/0YeMLJng19— Liverpool FC (@LFC) 22 сентября 2019 г.
Хорошая новость для фанатов "Челси" - на поле выйдет Н'Голо Канте. В этом были огромные сомнения.
N'Golo returns! 💪#CHELIVpic.twitter.com/z1MdeOUh7e— Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 сентября 2019 г.
Предыдущая встреча команд на "Стэмфорд Бридж" завершилась вничью 1:1. Тогда на гол Эдена Азара "красные" ответили вот этим суперголом Дэниела Старриджа, которого уже нет в команде.
On our last visit to Stamford Bridge...— Liverpool FC (@LFC) 21 сентября 2019 г.
What a strike, @DanielSturridge 😱🔥 pic.twitter.com/ay5zV0Z50d
10 лучших голов "Челси" в матчах против "Ливерпуля".
🔟 of our best against Liverpool! 🔥— Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 сентября 2019 г.
Worth waiting for THAT Eden Hazard goal... #CHELIVpic.twitter.com/kLE06Oa9MI
Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в АПЛ насчитывает 22 матча. А в 44 последних играх в чемпионате "красные" потерпели только одно поражение.
🔥 Liverpool have lost just once in their last 4️⃣4️⃣ #PL matches and are unbeaten in their last 2️⃣2️⃣ - their longest such run in PL history#CHELIVpic.twitter.com/fQoMsc8aNi— Premier League (@premierleague) 22 сентября 2019 г.