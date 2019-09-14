Александрия обыграла Днепр-1 в стартовом матче 7-го тура УПЛ

Александрийцы одержали четвертую победу в сезоне.

В первом матче седьмого тура чемпионата Украины "Александрия" принимала "Днепр-1".

Встреча завершилась победой хозяев поля, которые дважды отличились после перерыва.

Набрав 3 очка, "Александрия" поднялась на второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Днепра-1" - 8 очков и шестая строчка.

"Александрия" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Довгий, 54, Ситало, 77

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 64), Шастал (Задерака, 75), Безбородько (Ситало, 46), Третьяков

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Гуйе (Булеца, 71), Логинов, Чичиков, Вакулко, Кравченко, Шаповал, Коркишко (Снижко, 46), Назаренко, Кулиш (Супряга, 67)

Напомним, 19 сентября "Александрии" предстоит стартовать в Лиге Европы матчем против "Вольфсбурга".

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 7-го тура УПЛ.