Украинский форвард Селезнев результативно вернулся в чемпионат Турции (видео)
10:03, 16 сентября 2019Футбол
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Футболист отдал результативную передачу.
Селезнев в прошлом уже играл в Турции / фото: bursahayat.com.tr
Украинский нападающий Евгений Селезнев помог турецкому "Бурсаспору" одержать победу в четвертом туре второго дивизиона чемпионата Турции.
"Бурсаспор" встречался с "Османлыспором" и сумел одержать победу со счетом 3:1.
34-летний форвард вышел на замену на 87-й минуте, а в добавленное время отдал результативную передачу на Рамазана Кескина.
Голевой эпизод с ассистом Селезнева - с 5:50.
Это был дебютный официальный поединок украинца за новую команду. Ранее Селезнев бесплатно покинул испанскую "Малагу". В прошлом он уже выступал в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор".
УНИАН ранее сообщал, что Яремчук забил седьмой гол в новом сезоне за бельгийский клуб.
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