Украинский форвард Селезнев результативно вернулся в чемпионат Турции (видео)

Футболист отдал результативную передачу.

Украинский нападающий Евгений Селезнев помог турецкому "Бурсаспору" одержать победу в четвертом туре второго дивизиона чемпионата Турции.

"Бурсаспор" встречался с "Османлыспором" и сумел одержать победу со счетом 3:1.

34-летний форвард вышел на замену на 87-й минуте, а в добавленное время отдал результативную передачу на Рамазана Кескина.

Голевой эпизод с ассистом Селезнева - с 5:50.

Это был дебютный официальный поединок украинца за новую команду. Ранее Селезнев бесплатно покинул испанскую "Малагу". В прошлом он уже выступал в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор".

УНИАН ранее сообщал, что Яремчук забил седьмой гол в новом сезоне за бельгийский клуб.