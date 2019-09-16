Седьмой гол с начала сезона: украинец Яремчук снова забил за бельгийский клуб (видео)
09:26, 16 сентября 2019Футбол
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Нападающий проводит очень результативный сезон.
Яремчук помог Генту уверенно победить / фото: twitter.com/KAAGent
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился очередным голом в составе бельгийского "Гента".
Украинец отличился в матче седьмого тура чемпионата Бельгии против "Мехелена".
23-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 29-й минуте вывел "Гент" вперед. Итоговый результат поединка - 3:0.
Всего в нынешнем сезоне Яремчук забил уже семь голов и отдал один ассист в девяти матчах.
Стоит отметить, что весь матч за "Гент" на поле провел украинский защитник Игорь Пластун, а Роман Безус остался в запасе.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ман Сити" с Зинченко сенсационно проиграл аутсайдеру УПЛ.
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