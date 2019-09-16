Седьмой гол с начала сезона: украинец Яремчук снова забил за бельгийский клуб (видео)

Нападающий проводит очень результативный сезон.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился очередным голом в составе бельгийского "Гента".

Украинец отличился в матче седьмого тура чемпионата Бельгии против "Мехелена".

23-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, а на 29-й минуте вывел "Гент" вперед. Итоговый результат поединка - 3:0.

Всего в нынешнем сезоне Яремчук забил уже семь голов и отдал один ассист в девяти матчах.

Стоит отметить, что весь матч за "Гент" на поле провел украинский защитник Игорь Пластун, а Роман Безус остался в запасе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ман Сити" с Зинченко сенсационно проиграл аутсайдеру УПЛ.