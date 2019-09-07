Отбор на Евро-2020: Португалия победила Сербию в битве конкурентов сборной Украины

Португальцы одержали первую победу в отборочном цикле.

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 в группе В встречались сборные Сербии и Португалии.

Матч конкурентов сборной Украины завершился победой португальской сборной со счетом 4:2.

Португальцы одержали свою первую победу в отборе, а сербы потерпели второе поражение.

В составе победителей отличились Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш, Криштиану Роналду и Бернарду Силва. У Сербии забивали Никола Миленкович и Александар Митрович.

Таким образом, турнирное положение в группе В на данный момент выглядит следующим образом: Украина - 13 очков (5 матчей), Португалия - 5 очков (3 матча), Люксембург - 4 очка (4 матча), Сербия - 4 очка (4 матча), Литва - 1 очко (4 матча).

Сербия - Португалия - 2:4

Голы: Миленкович, 68, Митрович, 85 - Карвальо, 42, Гедеш, 58, Роналду, 80, Б. Силва, 80.

Сербия: Дмитрович, Максимович, Миленкович, Настасич, Коларов, Матич, Миливоевич (Йович, 87), Тадич, Лазович (Льяич, 59), Костич (Катай, 83), Митрович.

Португалия: Руи Патрисиу, Семеду (Канселу, 65), Рубен Диаш, Фонте, Геррейру, Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвальо, Бруно Фернандеш (Моутиньо, 85), Роналду, Гедеш (Фелиш, 70).

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в пятом туре квалификации со счетом 3:0 обыграла сборную Литвы.