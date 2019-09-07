Литва - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2020

Сборная Украины в пятом туре квалификации играет в Вильнюсе.

7 сентября сборная Украины проведет свой пятый матч в отборе на чемпионат Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко на выезде сыграют против сборной Литвы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Литва - Украина.

Встреча начнется в 19.00.

Литва - Украина: где смотреть матч по ТВ

Сборная Украины в четырех стартовых турах набрала 10 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице группы В. В то же время Литва после трех игр имеет в своем активе лишь одно очко и является аутсайдером группы.

Литва - Украина: анонс матча квалификации Евро-2020

В официальных матча Литва и Украина ранее встречались друг с другом четыре раза (В отборах на ЧЕ-1996 и Евро-2008) и одержали по две победы. Последняя встреча команд состоялась в 2014 году - товарищеский матч в Киеве завершился вничью - 0:0.

Литва - Украина: прогноз букмекеров

Евро-2020, квалификация, 5-й тур

Литва - Украина

Онлайн-трансляция матча

Как сборная Украины провела день перед матчем: прогулка, тренировка, пресс-конференция

Команды сыграют на поле "Стадиона ЛФФ" с искусственным покрытием. Накануне украинцы провели там тренировку.

Турнирная таблица группы В