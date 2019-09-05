Литва - Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

Сборная Украины проведет пятый матч в квалификационном турнире.

7 сентября в Вильнюсе пройдет матч пятого тура квалификации на Евро-2020 между сборными Литвы и Украины.

По мнению букмекеров, украинская сборная является безоговорочным фаворитом матча, несмотря на то, что играет на выезде.

На победу подопечных Андрея Шевченко можно сделать ставку с коэффициентом 1,33, на ничейный результат - 5,10, а на победу сборной Литвы - 12,00.

Коэффициент на то, что хозяева не проиграют (выиграют или сыграют вничью) - 3,50, тогда как в том, что сборная Украины наберет очки, букмекеры не сомневаются - коэффициент 1,05.

Украина и Литва ранее играли друг против друга восемь раз: пять побед в активе нашей сборной, две - у литовцев, еще одна встреча завершилась вничью.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, кто будет судить матч Литва - Украина.