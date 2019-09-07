Еще один шаг навстречу Евро-2020: анонс матча Литва - Украина

Сборная Украины проведет очередной матч квалификации на чемпионат Европы.

Сборная Украины сегодня, 7 сентября, проведет пятый матч в рамках квалификации на Евро-2020. В Вильнюсе подопечные Андрея Шевченко встретятся с аутсайдером своей отборочной группы - сборной Литвы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Литва - Украина.

Начало встречи - в 19.00.

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Сборная Литвы

Безвыигрышная серия сборной Литвы на данный момент насчитывает двенадцать матчей. Из них в десяти команда проиграла.

В феврале у Литвы сменился тренер (им стал Вальдас Урбонас). При нем команда стартовала в квалификации на Евро-2020 с выездного поражения от Люксембурга (1:2). Затем прервать серию поражений удалось в товарищеском матче против Азербайджана (0:0).

В июне Литва набрала свое пока единственное очко в отборе в матче против Люксембурга, сыграв вничью (1:1). Но следом команда разгромно проиграла Сербии (1:4).

С одним очком в трех играх литовская сборная занимает последнее пятое место в группе В.

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Сборная Украины

Украинская сборная успешно провела первую половину отборочного турнира на чемпионат Европы. В четырех матчах "желто-синие" сумели набрать 10 очков и уверенно возглавляют группу В.

На старте квалификации Украине удалось сыграть вничью с Португалией (0:0), а затем благодаря автоголу Жерсона Родригеса на последних секундах обыграть на выезде Люксембург (2:1).

В марте Украина во многом удивила болельщиков, сумев сверхуверенно разгромить своего прямого конкурента сборную Сербии - 5:0 во Львове. Далее команду Шевченко ждала еще одна встреча с неуступчивым Люксембургом, который вновь был обыгран минимально - 1:0.

История противостояний

Всего Украина и Литва провели друг против друга восемь матчей. Пять раз побеждали украинцы, два - литовцы, еще одна встреча завершилась вничью. Команды не определили победителя в последнем очном противостоянии - товарищеский матч в 2014 году завершился вничью (0:0). Последняя встреча команд на поле литовской сборной завершилась поражением украинцев - в отборе на Евро-2008 "желто-синие" проиграли со счетом 0:2.

Ориентировочные составы

Литва: Шеткус, Миколюнас, Климавичус, Янкаускас, Палионис, Андрюшкявичус, Шимкус, Сливка, Воробьевас, Черных, Лаукжемис

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Марлос, Ярмоленко, Малиновский, Цыганков, Яремчук

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Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Играя дома при полных трибунах, Литва будет иметь желание показать хороший футбол. Мы прекрасно это понимаем, готовимся к серьезному сопротивлению. У нас есть цель, этот матч - один из этапов, чтобы приблизиться к цели. Понимаем, что победа для нас намного важнее. Команда готовится к серьезному поединку с хорошим соперником. Перед нами стоит задача - выиграть этот матч".

Главный тренер сборной Литвы:

"Понимаем, что будем больше обороняться. С другой стороны надо сыграть хорошо без мяча. Быть маленькой командой - не значит быть слабыми. Мы должны быть смелыми и настойчивыми, выйти на поле с готовностью отдать себя целиком".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров во главе с представителем Боснии и Герцеговины Ирфаном Пельто.