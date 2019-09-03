Украинский форвард Селезнев подписал контракт с турецким клубом
11:14, 03 сентября 2019Футбол
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Футболист бесплатно покинул испанскую "Малагу".
Евгений Селезнев не забил в Малаге ни одного гола / фото: Malaga CF
Украинский нападающий Евгений Селезнев подписал контракт с турецким "Бурсаспором".
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
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Детали контракта не уточняются. Селезнев находился в статусе свободного агента после того, как покинул испанскую "Малагу".
"Бурсаспор" в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион чемпионата Турции.
34-летний Селезнев выступал за испанский клуб с января этого года. За это время он принял участие в двенадцати матчах, не сумев отметиться результативными действиями.
Напомним. до перехода в "Малагу" Селезнев уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор".
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" подписал футболиста молодежной сборной Бразилии.
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