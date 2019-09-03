Украинский форвард Селезнев подписал контракт с турецким клубом

Футболист бесплатно покинул испанскую "Малагу".

Украинский нападающий Евгений Селезнев подписал контракт с турецким "Бурсаспором".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Детали контракта не уточняются. Селезнев находился в статусе свободного агента после того, как покинул испанскую "Малагу".

"Бурсаспор" в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион чемпионата Турции.

34-летний Селезнев выступал за испанский клуб с января этого года. За это время он принял участие в двенадцати матчах, не сумев отметиться результативными действиями.

Напомним. до перехода в "Малагу" Селезнев уже играл в Турции за "Акхисар Беледие" и "Карабюкспор".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" подписал футболиста молодежной сборной Бразилии.