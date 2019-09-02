Александрия подписала французского легионера (фото)
18:53, 02 сентября 2019Футбол
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Команду усилил полузащитник Жоау Тейшейра
Тейшейра играл в чемпионате Румынии / ФК Александрия
Французский полузащитник Жоау Тейшейра подписал контракт с бронзовым призером УПЛ "Александрией".
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
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Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2021 года. Футболист будет выступать под 57-м номером.
Прошлой командой Тейшейры была румынская "Политехника", за которую центральный хавбек провел 13 матчей и забил три гола (все - с пенальти).
"Александрия" готовится к старту на групповом этапе Лиги Европы.
УНИАН ранее сообщал, что "Александрия" узнала соперников по группе в ЛЕ.
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