Александрия подписала французского легионера (фото)

Команду усилил полузащитник Жоау Тейшейра

Французский полузащитник Жоау Тейшейра подписал контракт с бронзовым призером УПЛ "Александрией".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 31 мая 2021 года. Футболист будет выступать под 57-м номером.

Прошлой командой Тейшейры была румынская "Политехника", за которую центральный хавбек провел 13 матчей и забил три гола (все - с пенальти).

"Александрия" готовится к старту на групповом этапе Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал, что "Александрия" узнала соперников по группе в ЛЕ.