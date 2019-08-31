Мариуполь одержал победу на выезде в УПЛ

"Моряки" сумели победить "Львов".

В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги "Львов" принимал на своем поле "Мариуполь".

Хозяева уступили со счетом 0:1.

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Первый тайм прошел с минимумом опасных моментов, а единственный мяч был забит на 62-й минуте. Чурко отобрал мяч у соперника, выкатил его на Вакулу, который ушел от опеки соперника и пробил точно в угол ворот.

У "Львова" был шанс сравнять счет на 79-й минуте, но красивый сэйв ногой совершил Худжамов. Таким образом, "Львов" набрал шесть очков и идет десятым, а у "Мариуполя" семь пунктов и восьмая строчка в активе.

"Львов" - "Мариуполь" - 0:1

Гол: Вакула, 62

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Квасный, Сабино, Приймак (Зубков, 66), Шина, Педро, Пернамбуко (Алваро, 61), Абнер

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Быков, Чоботенко, Корниенко (Тищенко, 83), Федорчук, Танковский, Чурко, Мишнев, Кащук (Топалов, 58), Вакула

Предупреждения: Приймак, Гончар, Зубков - Кирюханцев

УНИАН ранее сообщал, что "Днепр-1" и "Александрия" добыли победы.