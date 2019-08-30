Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн и итоги

Своих соперников узнали киевское "Динамо" и "Александрия".

30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проводил онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЕ.

Украину на этой стадии представят две команды - вице-чемпион киевское "Динамо" и обладатель бронзовых медалей УПЛ "Александрия". Луганская "Заря" в плей-офф квалификации не сумела пройти испанский "Эспаньол" (1:3, 2:2).

"Динамо" попало в первую корзину для жеребьевки, а "Александрия" - в четвертую. 48 клубов были распределены на 12 групп по 4 команды.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Онлайн-трансляция

Результаты жеребьевки

Группа А: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделандж" (Люксембург)

Группа В:"Динамо" Киев (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария)

Группа С: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция)

Группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия)

Группа E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), "Клуж" (Румыния)

Группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Стандард" (Бельгия), "Витория Гимарайнш" (Португалия)

Группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия)

Группа H: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия)

Группа I: "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина)

Группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Истанбул" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия)

Группа K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия)

Группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Нидерланды)

Жеребьевка завершена!

АЗ идет в группу L с МЮ, "Астаной" и "Партизаном".

"Слован" - в квартете К с "Бешикташем", "Вулверхэмптоном" и "Брагой".

"Вольфсбергер" - в группе J с "Ромой", "Истанбулом" и "Боруссией" М.

"Ференцварош" - в группе H с ЦСКА, "Лудогорцем" и "Эспаньолом".

"Александрия" - в группе I с "Вольфсбургом", "Гентом" и "Сент-Этьенном"!

"ЧФР Клуж" - в Е с "Лацио", "Селтиком" и "Ренном".

ЛАСК - в квартете D со "Спортингом", ПСВ и "Русенборгом".

"Рейнджерс" - в компании с "Порту", "Янг Бойз" и "Фейеноордом" в G.

"Трабзонспор" - в группе C с "Базелем", "Краснодаром" и "Хетафе".

Швейцарский "Лугано" - в группе с киевским "Динамо", "Мальме" и "Копенгагеном"!

"Дюделанж" отправляется в группу в группу А к "Севилье", АПОЭЛу и "Карабаху".

Четвертая корзина!

"Стандард" - в F с "Арсеналом" и "Айнтрахтом". "Вулверхэмптон" - с "Бешикташем" и "Брагой" в K.

"Эспаньол" - с ЦСКА и "Лудогорцем" в H. "Ренн" - с "Лацио" и "Селтиком" в E. "Истанбул" попал к "Роме" и "Боруссии" в J.

"Фейеноорд" - с "Порту" и "Янг Бойз" в G.

"Русенборг" - в D с ПСВ и "Спортингом".

"Хетафе" - с "Краснодаром" и "Базелем" в группе С.

"Мальме" идет в группу B к "Копенгагену" и киевскому "Динамо"!

Третья корзина!

"Астане" повезло с "Манчестер Юнайтед" в группе L.

Португальская "Брага" попадает в группу K к "Бешикташу".

Бельгийский "Гент" попал к "Вольфсбургу" в группе I.

"Боруссия" М сыграет с "Ромой" в группе J.

"Лудогорец" - в H к ЦСКА.

"Янгз Бойз" - в G с "Порту".

"Айнтрахт" - к "Арсеналу" в группу F пошел.

ПСВ - в группе D со "Спортингом".

"Севилья" сыграет в группе А.

"Копенгаген" - соперник "Динамо" в группе B!

Вторая корзина!

По остаточному принципу "Манчестер Юнайтед" ушел в группу L.

Финалист "Арсенал" идет в группу F, а "Бешикташ" - в K.

"Рома" - в группе J.

"Вольфсбург" оказался в группе I.

Российский ЦСКА в группу H уходит.

"Порту" - в G.

"Лацио" - в группу Е.

"Спортинг" отправился в группу D.

"Базель" - в группе С.

Киевское "Динамо" - в группе B!

В группу А идет "Севилья".

Первая корзина пошла!

Объясняется система распределения команд по 12 группам.

Еще одна бывшая звезда "Челси" на сцене - португалец Паулу Феррейра.

А вот и приветствие от Азара подоспело.

Доставать шарики будет легендарный футболист "Челси" Эшли Коул. Англичанин уже на сцене.

Трофей вынес Анджей Бунцоль - известный в прошлом польский полузащитник, который выигрывал Кубок УЕФА с "Байером" в сезоне 1987/88.

Бельгиец получил награду, но на церемонию не приехал и снял видеообращение. Вот так.

Итак, номинация - лучший игрок сезона в Лиге Европы. Награду получает экс-футболист "Челси" Эден Азар, который летом перешел в "Реал".

Те самые судьбоносные шарики.

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).

Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), АЗ (Нидерланды), "Трабзонспор" (Турция).

Корзина 4:"Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).

Жеребьевка начнется совсем скоро. Старт церемонии - в 14:00.

Красавец-трофей!

🏆🥰



Who's getting their hands on this in 2020 ❓#UELdrawpic.twitter.com/rHGnHaqEaP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30 августа 2019 г.

Жеребьевку ждут не только "Динамо" и "Александрия".

🤩 Ready for the #UELdraw?



Pot 1: __________

Pot 2: #CelticFC

Pot 3: __________

Pot 4: __________



Send us your group predictions, Celts! 🍀😁 pic.twitter.com/Daxf2pt8ql — Celtic Football Club (@CelticFC) 30 августа 2019 г.

Также в рамках церемонии помимо жеребьевки будет объявлен лучший футболист Лиги Европы по итогам прошлого розыгрыша.

Расписание группового этапа Лиги Европы

Тур 1: 19 сентября

Тур 2: 3 октября

Тур 3: 24 октября

Тур 4: 7 ноября

Тур 5: 28 ноября

Тур 6: 12 декабря

Напомним, в прошлогоднем финале Лиги Европы победу праздновал "Челси", который разгромил "Арсенал" со счетом 4:1.