Жеребьевка группового этапа Лиги Европы: онлайн и итоги
30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
УНИАН проводил онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЕ.
Украину на этой стадии представят две команды - вице-чемпион киевское "Динамо" и обладатель бронзовых медалей УПЛ "Александрия". Луганская "Заря" в плей-офф квалификации не сумела пройти испанский "Эспаньол" (1:3, 2:2).
"Динамо" попало в первую корзину для жеребьевки, а "Александрия" - в четвертую. 48 клубов были распределены на 12 групп по 4 команды.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Онлайн-трансляция
Результаты жеребьевки
Группа А: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделандж" (Люксембург)
Группа В:"Динамо" Киев (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария)
Группа С: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция)
Группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия)
Группа E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), "Клуж" (Румыния)
Группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Стандард" (Бельгия), "Витория Гимарайнш" (Португалия)
Группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия)
Группа H: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия)
Группа I: "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина)
Группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Истанбул" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия)
Группа K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия)
Группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Нидерланды)
Жеребьевка завершена!
АЗ идет в группу L с МЮ, "Астаной" и "Партизаном".
"Слован" - в квартете К с "Бешикташем", "Вулверхэмптоном" и "Брагой".
"Вольфсбергер" - в группе J с "Ромой", "Истанбулом" и "Боруссией" М.
"Ференцварош" - в группе H с ЦСКА, "Лудогорцем" и "Эспаньолом".
"Александрия" - в группе I с "Вольфсбургом", "Гентом" и "Сент-Этьенном"!
"ЧФР Клуж" - в Е с "Лацио", "Селтиком" и "Ренном".
ЛАСК - в квартете D со "Спортингом", ПСВ и "Русенборгом".
"Рейнджерс" - в компании с "Порту", "Янг Бойз" и "Фейеноордом" в G.
"Трабзонспор" - в группе C с "Базелем", "Краснодаром" и "Хетафе".
Швейцарский "Лугано" - в группе с киевским "Динамо", "Мальме" и "Копенгагеном"!
"Дюделанж" отправляется в группу в группу А к "Севилье", АПОЭЛу и "Карабаху".
Четвертая корзина!
"Стандард" - в F с "Арсеналом" и "Айнтрахтом". "Вулверхэмптон" - с "Бешикташем" и "Брагой" в K.
"Эспаньол" - с ЦСКА и "Лудогорцем" в H. "Ренн" - с "Лацио" и "Селтиком" в E. "Истанбул" попал к "Роме" и "Боруссии" в J.
"Фейеноорд" - с "Порту" и "Янг Бойз" в G.
"Русенборг" - в D с ПСВ и "Спортингом".
"Хетафе" - с "Краснодаром" и "Базелем" в группе С.
"Мальме" идет в группу B к "Копенгагену" и киевскому "Динамо"!
Третья корзина!
"Астане" повезло с "Манчестер Юнайтед" в группе L.
Португальская "Брага" попадает в группу K к "Бешикташу".
Бельгийский "Гент" попал к "Вольфсбургу" в группе I.
"Боруссия" М сыграет с "Ромой" в группе J.
"Лудогорец" - в H к ЦСКА.
"Янгз Бойз" - в G с "Порту".
"Айнтрахт" - к "Арсеналу" в группу F пошел.
ПСВ - в группе D со "Спортингом".
"Севилья" сыграет в группе А.
"Копенгаген" - соперник "Динамо" в группе B!
Вторая корзина!
По остаточному принципу "Манчестер Юнайтед" ушел в группу L.
Финалист "Арсенал" идет в группу F, а "Бешикташ" - в K.
"Рома" - в группе J.
"Вольфсбург" оказался в группе I.
Российский ЦСКА в группу H уходит.
"Порту" - в G.
"Лацио" - в группу Е.
"Спортинг" отправился в группу D.
"Базель" - в группе С.
Киевское "Динамо" - в группе B!
В группу А идет "Севилья".
Первая корзина пошла!
Объясняется система распределения команд по 12 группам.
Еще одна бывшая звезда "Челси" на сцене - португалец Паулу Феррейра.
А вот и приветствие от Азара подоспело.
Bravo, @hazardeden10! 👏— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30 августа 2019 г.
The 2018/19 #UEL Player of the Season! 🥳#UEFAawards | #UELdrawpic.twitter.com/fjDapeXQ9W
Доставать шарики будет легендарный футболист "Челси" Эшли Коул. Англичанин уже на сцене.
Трофей вынес Анджей Бунцоль - известный в прошлом польский полузащитник, который выигрывал Кубок УЕФА с "Байером" в сезоне 1987/88.
⚡️ 2018/19 #UEL Player of the Season!— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30 августа 2019 г.
🏆 𝐇𝐀𝐙𝐀𝐑𝐃#UEFAawards | #UELdrawpic.twitter.com/xcL4rwNdaW
Бельгиец получил награду, но на церемонию не приехал и снял видеообращение. Вот так.
Итак, номинация - лучший игрок сезона в Лиге Европы. Награду получает экс-футболист "Челси" Эден Азар, который летом перешел в "Реал".
Те самые судьбоносные шарики.
Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия).
Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Франкфурт-на-Майне, Германия).
Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), АЗ (Нидерланды), "Трабзонспор" (Турция).
Корзина 4:"Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), "Вольфсберг" (Австрия), ЛАСК (Австрия), "Лугано" (Швейцария), "Слован" (Словакия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия), "Эспаньол" (Испания), "Вулверхэмптон" (Англия).
Жеребьевка начнется совсем скоро. Старт церемонии - в 14:00.
Die Spannung steigt. 🙏🏻 #UELdrawpic.twitter.com/oIeAFTDAl6— Borussia (@borussia) 30 августа 2019 г.
Красавец-трофей!
🏆🥰— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 30 августа 2019 г.
Who's getting their hands on this in 2020 ❓#UELdrawpic.twitter.com/rHGnHaqEaP
Жеребьевку ждут не только "Динамо" и "Александрия".
🤩 Ready for the #UELdraw?— Celtic Football Club (@CelticFC) 30 августа 2019 г.
Pot 1: __________
Pot 2: #CelticFC
Pot 3: __________
Pot 4: __________
Send us your group predictions, Celts! 🍀😁 pic.twitter.com/Daxf2pt8ql
Также в рамках церемонии помимо жеребьевки будет объявлен лучший футболист Лиги Европы по итогам прошлого розыгрыша.
Расписание группового этапа Лиги Европы
Тур 1: 19 сентября
Тур 2: 3 октября
Тур 3: 24 октября
Тур 4: 7 ноября
Тур 5: 28 ноября
Тур 6: 12 декабря
Напомним, в прошлогоднем финале Лиги Европы победу праздновал "Челси", который разгромил "Арсенал" со счетом 4:1.