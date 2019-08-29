Защитник Ливерпуля признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА

Вирджил ван Дейк получил сразу две награды.

На церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов состоялось награждение лучших игроков по итогам прошлого сезона по версии УЕФА.

Читайте такжеЛига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Лучшим игроком сезона стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Футболист сборной Нидерландов обошел Лионеля Месси из "Барселоны" и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Также ван Дейк стал лучшим защитником прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.

Лучшим форвардом сезона стал Месси, который в прошлом розыгрыше ЛЧ провел 10 матчей и забил 12 голов.

Приз лучшему голкиперу достался стражу ворот "Ливерпуля" Алиссону.

Победу в номинации "лучший полузащитник" праздновал хавбек "Аякса" Френки де Йонг, который уже перешел в "Барселону".

Напомним, победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов стал "Ливерпуль", который в финале обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" узнал соперников по групповому этапу нового сезона Лиги чемпионов.