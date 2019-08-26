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Днепр-1 - Львов: видеообзор матча УПЛ

20:55, 26 августа 2019
Футбол
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Подопечные Дмитрия Михайленко провели домашний матч / фото: СК Днепр-1

Матч завершился победой "Львова" со счетом 3:2. В составе победителей забивали Ренан, Пернамбуко и Шина, который принес команде победу голом с пенальти на 88-й минуте. У "Днепра-1" голы на счету Владимира Полевого и Станислава Кулиша.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Шахтер" разгромно обыграл "Мариуполь".

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Теги: #УПЛ#чемпионат Украины#Днепр-1#ФК Львов