Днепр-1 - Львов: видеообзор матча УПЛ

Днепряне принимали львовян в пятом туре чемпионата Украины.

В заключительном матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" принимал ФК "Львов". Встреча прошла 26 августа на "Днепр Арене".

Матч завершился победой "Львова" со счетом 3:2. В составе победителей забивали Ренан, Пернамбуко и Шина, который принес команде победу голом с пенальти на 88-й минуте. У "Днепра-1" голы на счету Владимира Полевого и Станислава Кулиша.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Шахтер" разгромно обыграл "Мариуполь".