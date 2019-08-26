Днепр-1 - Львов: видеообзор матча УПЛ
20:55, 26 августа 2019Футбол
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Днепряне принимали львовян в пятом туре чемпионата Украины.
Подопечные Дмитрия Михайленко провели домашний матч / фото: СК Днепр-1
В заключительном матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" принимал ФК "Львов". Встреча прошла 26 августа на "Днепр Арене".
Матч завершился победой "Львова" со счетом 3:2. В составе победителей забивали Ренан, Пернамбуко и Шина, который принес команде победу голом с пенальти на 88-й минуте. У "Днепра-1" голы на счету Владимира Полевого и Станислава Кулиша.
Видеообзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что в пятом туре УПЛ "Шахтер" разгромно обыграл "Мариуполь".
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