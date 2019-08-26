Отданный в аренду футболист "Динамо" объяснил, почему в соцсети "передал привет" уволенному Хацкевичу (видео)

Назарий Русин прокомментировал свои слова "Добрый день" после увольнения тренера.

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который на правах аренды выступает за "Зарю", прокомментировал свою реакцию на увольнение Александра Хацкевича.

Об этом Русин сказал в интервью программе "Профутбол"

После того, как тренер был снят со своей должности, Русин в Instagram написал "Добрый день" и поставил улыбающийся смайл.

"Думаю, все, все понимают, что это было. Передал привет одному человеку", - сказал Русин.

Читайте также"Не было игры и результата": Cуркис раскрыл подробности увольнения Хацкевича (видео)

"Мне никто ничего не сказал. Я ничего плохо не сделал. Просто написал "Добрый день". Может, у меня был добрый день... А у меня тогда был очень хороший день".

Русин также рассказал о критике в свой адрес со стороны Хацкевича:

"Это очень неприятно. Во-первых, это не добавляет уверенности. Плюс неприятно, что это все читали родители, родные, друзья. Я не тренер, но мне кажется, что так нельзя. Ну не сумел я забить в каком-то моменте, но каждый где-то не забивает. Бывает, и Месси с Роналду не забивают".

Отметим, что после перехода в "Зарю" Русин провел пять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" посоветовал бразильцам переходить в "Шахтер".