Отданный в аренду футболист "Динамо" объяснил, почему в соцсети "передал привет" уволенному Хацкевичу (видео)
Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который на правах аренды выступает за "Зарю", прокомментировал свою реакцию на увольнение Александра Хацкевича.
Об этом Русин сказал в интервью программе "Профутбол"
После того, как тренер был снят со своей должности, Русин в Instagram написал "Добрый день" и поставил улыбающийся смайл.
"Думаю, все, все понимают, что это было. Передал привет одному человеку", - сказал Русин.
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"Мне никто ничего не сказал. Я ничего плохо не сделал. Просто написал "Добрый день". Может, у меня был добрый день... А у меня тогда был очень хороший день".
Русин также рассказал о критике в свой адрес со стороны Хацкевича:
"Это очень неприятно. Во-первых, это не добавляет уверенности. Плюс неприятно, что это все читали родители, родные, друзья. Я не тренер, но мне кажется, что так нельзя. Ну не сумел я забить в каком-то моменте, но каждый где-то не забивает. Бывает, и Месси с Роналду не забивают".
Отметим, что после перехода в "Зарю" Русин провел пять матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" посоветовал бразильцам переходить в "Шахтер".