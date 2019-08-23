"Достоин": известный журналист считает, что Ракицкий заслуживает вызов в сборную Украины

Артем Франков выразил мнение, что по спортивному принципу Ярослава Ракицкого должны приглашать в национальную команду.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков высказал свое мнение о ситуации вокруг защитника Ярослава Ракицкого, который перестал вызываться в сборную Украины после перехода в "Зенит".

Об этом Франков сказал в интервью YouTube-каналу SportArena TV.

"Учитывая то, какое количество людей это может спровоцировать и вывести из себя, понятие "достоин" у нас расплывается. Мы разделяем политическую и спортивную составляющую. Если брать спортивную составляющую. то думаю, достоин", - сказал Франков.

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Журналист отметил, что игрок из топ-клуба России всегда достоин вызова в украинскую сборную:

"Игрок ведущей команды чемпионата России, безусловно, всегда достоин попадания в сборную Украины, как минимум конкуренции за место в ней. Это сильный чемпионат, сильнее нашего. Это медицинский факт, который никуда не денешь. Вопрос не в том, откуда они берут эти деньги, а в том, что в российском футболе их вращается значительно больше, и, соответственно, больше конкурентноспособных команд".

Франков также высказал мнение, почему Шевченко не вызывает Ракицкого:

"Думаю, Шевченко достаточно мудрый, чтобы учитывать, какую сборную он тренирует и в какой стране. Даже если он проводит на территории этой страны достаточно мало матчей, он все равно должен это учитывать. Более того, при Шевченко же есть еще Андрей Павелко, который, помимо того, что он президент УАФ, мнил из себя великого политика и тоже должен был соответствовать президентской фракции".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ракицкий спровоцировал потасовку в матче чемпионата России.