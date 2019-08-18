Ракицкий спровоцировал потасовку в матче чемпионата России (видео)

Украинский футболист был недоволен затяжкой времени со стороны соперника.

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий спровоцировал потасовку в матче 6-го тура РПЛ против "Ахмата".

В компенсированное ко второму тайму время при счете 0:0 три футболиста "Ахмата" после верхового единоборства оказались на газоне. Ракицкий подошел к лежавшим футболистам и эмоционально похлопал в ладони, призвав их подниматься.

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Это не понравилось игрокам "Ахмата", в результате чего на поле возникла потасовка.

По итогам эпизода Ракицкий был наказан желтой карточкой.

Стоит отметить, что "Зенит" с седьмой минуты играл в большинстве, но так и не сумел распечатать ворота соперника.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Иван Ордец высказался о реакции на свой переход в российский клуб.