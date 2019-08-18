Ракицкий спровоцировал потасовку в матче чемпионата России (видео)
14:12, 18 августа 2019Футбол
689 0
Украинский футболист был недоволен затяжкой времени со стороны соперника.
Ярослав Ракицкий выступает за Зенит с января / фото: twitter.com/zenit_spb
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий спровоцировал потасовку в матче 6-го тура РПЛ против "Ахмата".
В компенсированное ко второму тайму время при счете 0:0 три футболиста "Ахмата" после верхового единоборства оказались на газоне. Ракицкий подошел к лежавшим футболистам и эмоционально похлопал в ладони, призвав их подниматься.
Читайте также"У нас в стране война": футболист Динамо не понял решение Ракицкого уехать в Россию
Это не понравилось игрокам "Ахмата", в результате чего на поле возникла потасовка.
По итогам эпизода Ракицкий был наказан желтой карточкой.
Стоит отметить, что "Зенит" с седьмой минуты играл в большинстве, но так и не сумел распечатать ворота соперника.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Иван Ордец высказался о реакции на свой переход в российский клуб.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter