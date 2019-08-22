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Бывший футболист сборной Ганы скончался в 40 лет

17:26, 22 августа 2019
Футбол
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Джуниор Агого завершил карьеру в 2012 году / фото: edinburghlive.co.uk

Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что экс-футболист скончался в одной из больниц.

Агого испытывал проблемы со здоровьем с 2015 года после того, как перенес инсульт. Из-за этого у него были проблемы с речью.

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По ходу карьеры форвард выступал за английские "Шеффилд Уэнсдей", "Линкольн Сити", "Куинз Парк Рейнджерс", "Барнет", "Бристоль Роверс" и "Ноттингем Форест". Также он успел поиграть в США, Египте и на Кипре, а завершил карьеру в 2012 году в составе шотландского "Хиберниана".

В составе сборной Ганы в период с 2006 по 2009 годы Агого провел 27 матчей, в которых забил 12 голов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что аргентинский боксер скончался из-за полученной во время боя травмы.

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Теги: #смерть#футбол#трагедия