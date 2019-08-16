"Не замечал симптомов": у нидерландского футболиста обнаружили аневризму

Рикки ван Волфсвинкел не сможет играть в футбол как минимум полгода.

У нападающего "Базеля" Рикки ван Волфсвинкела диагностировали аневризму сосудов головного мозга.

Об этом сообщает пресс-служба "Базеля".

Аневризма была обнаружена врачами в ходе обследования в связи с сотрясением мозга, которое ван Волфсвинкел получил во время первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против австрийского ЛАСКа.

"Врачи обнаружили у меня аневризму, которая может вызвать кровоизлияние в мозг. Я очень благодарен, что ее обнаружили. Обычно такой диагноз не ставят вовремя: все выяснятся только при разрыве аневризмы. Удар, который вызвал сотрясение, не имеет отношения к аневризме, она образовалась уже давно, но я не замечал никаких симптомов и не знал о ней", - рассказал футболист.

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"Мне нужно будет перенести операцию и пройти курс лечения, из-за чего я долго не смогу играть в футбол. Пока нельзя точно сказать, сколько времени это займет, но не меньше, чем полгода", - добавил ван Волфсвинкел.

Отметим, что в случае разрыва аневризмы происходит внутримозговое кровоизлияние, которое может привести к летальному исходу.

Ван Волфсвинкел выступает за "Базель" с 2017 года. Ранее форвард, на счету которого два матча в составе сборной Нидерландов, играл за "Витесс", "Бетис", "Сент-Этьен", "Норвич", "Спортинг" и "Утрехт".

Как сообщал УНИАН, ранее известный футбольный тренер Синиша Михайлович сообщил, что болен лейкемией.