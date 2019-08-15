До конца года: Динамо возглавит спортивный директор команды Михайличенко - СМИ

Алексей Михайличенко с большой долей вероятности станет новым наставником команды.

Новым главным тренером киевского "Динамо", скорее всего, станет спортивный директор команды Алексей Михайличенко.

Об этом сообщают сразу несколько источников.

По информации Sport.ua, Михайличенко уже дал свое согласие поработать с командой. О его назначении официально будет объявлено сегодня, 15 августа.

По данным Sport Arena, Михайличенко может быть назначен лишь временно - до конца этого года, после чего его сменит новый тренер.

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"Динамо" также рассматривало кандидатуры экс-тренера "Зари" Юрия Вернидуба, Юрия Калитвинцева и селекционера киевлян Александра Заварова.

Напомним, Михайличенко уже работал главным тренером "Динамо" с 2002 по 2004 годы, дважды сумев привести команду к золотым медалями чемпионата Украины (2003, 2004) и один раз выиграв Кубок страны (2003).

Как сообщал УНИАН, ранее появились подробности увольнения из "Динамо" Александра Хацкевича.