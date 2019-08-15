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До конца года: Динамо возглавит спортивный директор команды Михайличенко - СМИ

12:20, 15 августа 2019
Футбол
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Алексей Михайличенко согласился возглавить Динамо / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом сообщают сразу несколько источников.

По информации Sport.ua, Михайличенко уже дал свое согласие поработать с командой. О его назначении официально будет объявлено сегодня, 15 августа.

По данным Sport Arena, Михайличенко может быть назначен лишь временно - до конца этого года, после чего его сменит новый тренер.

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"Динамо" также рассматривало кандидатуры экс-тренера "Зари" Юрия Вернидуба, Юрия Калитвинцева и селекционера киевлян Александра Заварова.

Напомним, Михайличенко уже работал главным тренером "Динамо" с 2002 по 2004 годы, дважды сумев привести команду к золотым медалями чемпионата Украины (2003, 2004) и один раз выиграв Кубок страны (2003).

Как сообщал УНИАН, ранее появились подробности увольнения из "Динамо" Александра Хацкевича.

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Теги: #Динамо#Алексей Михайличенко