До конца года: Динамо возглавит спортивный директор команды Михайличенко - СМИ
Новым главным тренером киевского "Динамо", скорее всего, станет спортивный директор команды Алексей Михайличенко.
Об этом сообщают сразу несколько источников.
По информации Sport.ua, Михайличенко уже дал свое согласие поработать с командой. О его назначении официально будет объявлено сегодня, 15 августа.
По данным Sport Arena, Михайличенко может быть назначен лишь временно - до конца этого года, после чего его сменит новый тренер.
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"Динамо" также рассматривало кандидатуры экс-тренера "Зари" Юрия Вернидуба, Юрия Калитвинцева и селекционера киевлян Александра Заварова.
Напомним, Михайличенко уже работал главным тренером "Динамо" с 2002 по 2004 годы, дважды сумев привести команду к золотым медалями чемпионата Украины (2003, 2004) и один раз выиграв Кубок страны (2003).
Как сообщал УНИАН, ранее появились подробности увольнения из "Динамо" Александра Хацкевича.