"Была устная договоренность": появились подробности увольнения Хацкевича из Динамо

Руководство "Динамо" планировало уволить тренера в случае непопадания в групповой этап Лиги чемпионов.

У президента "Динамо" Игоря Суркиса существовала договоренность с Александром Хацкевичем об увольнении тренера в случае невыхода киевлян в групповой этап Лиги чемпионов.

Об этом в эфире программы "Цыганык Live" на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Перед подписанием нового контракта была договоренность между Хацкевичем и Суркисом о том, что невыход в Лигу чемпионов автоматически останавливает работу тренера в "Динамо". Потому что три года подряд, сколько ж еще делать попыток? Но несмотря на то, что президент клуба захотел прописать это в контракте, в итоге такой пункт был исключен и была лишь устная договоренность", - сказал Цыганык.

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"Эта вероятность, что Хацкевич покинет команду, если "Динамо" не пройдет в групповой этап, существовала. И кто бы про что не рассказывал, но эта договоренность и есть основной причиной, по которой Хацкевич покинул команду", - добавил журналист.

Напомним, Хацкевич возглавлял команду с 2017 года, но ни разу не сумел вывести ее в групповой этап Лиги чемпионов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в СМИ назвали главных претендентов на пост главного тренера "Динамо".