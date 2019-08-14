Немец и две легенды клуба: в СМИ назвали главных претендентов на пост главного тренера Динамо

Киевляне уволили Александра Хацкевича.

Киевское "Динамо" в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера - на этот пост есть несколько претендентов.

По информации Sport.ua, команду может возглавить одна из легенд клуба.

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Издание утверждает, что президент "Динамо" пока не принял окончательное решение. Команду могут возглавить с приставкой "исполняющий обязанности" известные динамовцы - Алексей Михайличенко и Александр Заваров.

Первый в настоящий момент занимает пост спортивного директора, а второй работает селекционером. Оба готовы принять предложение президента, если оно поступит.

Кроме того, по информации Telegram-канала "Записки Динамовца", гендиректор "Динамо" Резо Чохонелидзе вылетел на переговоры с известным немецким специалистом Оттмаром Хитцфельдом.

70-летний тренер в 2014-м году покинул сборную Швейцарии и до сих пор остается без работы. В прошлом он успешно тренировал "Баварию".

"Динамо" выбыло в Лигу Европы из Лиги чемпионов после того, как команда не сумела преодолеть третий раунд квалификации Лиги чемпионов. В двух матчах с бельгийским "Брюгге" украинцы уступили и сыграли вничью - 0:1 и 3:3. Руководство киевлян в итоге приняло решение уволить Александра Хацкевича.

УНИАН ранее сообщал, что в соцсетях отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов.