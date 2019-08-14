"Поздравил президент Динамо": тренер Брюгге похвалил команду после ничьи в Киеве

Наставник также отметил украинца Эдуарда Соболя.

Главный тренер бельгийского "Брюгге" Филипп Клеман подвел итог ничейного матча с "Динамо" (3:3) в Киеве, который позволил команде выйти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Специалиста цитирует UA-Футбол.

"Начали мы не очень хорошо. Сценарий был не самым лучшим, ведь мы пропустили быстрый гол. Потом удалось перехватить инициативу. Когда сравняли, снова пропустили в самом начале второго тайма - ситуация повторилась. Удалось пару минут поиграть в большинстве, но потом незаслуженно был удален наш футболист. Затем на поле происходило много разных ситуаций, но большинство из них стали позитивными для нас.

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Самое же важное то, что сегодня у нас на поле был единая команда. Очень доволен, что вышли в следующий раунд. Кстати, с этим успехом нас только что поздравил президент киевского "Динамо".

Также Клеман отметил игру своего подопечного - украинского защитника Эдуарда Соболя.

"Вчера он только первый раз тренировался после определенного перерыва. С учетом этого, считаю, Соболь отыграл на хорошем уровне. Он молод, и у него все впереди: при должном отношении к делу Эдуард станет очень хорошим футболистом".

В плей-офф квалификации "Брюгге" сыграет с австрийским клубом ЛАСК.

УНИАН ранее сообщал, что Хацкевич не исключает свою отставку после вылета из Лиги чемпионов.