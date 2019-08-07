Динамо - Шахтер: стало известно, кто будет судить матч третьего тура УПЛ

Гранды украинского футбола встретятся в Киеве.

Главным арбитром матча третьего тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером", который пройдет 10 августа в Киеве, назначен Ярослав Козык.

Об этом сообщает комитет арбитров ФФУ.

Помогать Козыку на линиях будут Семен Шлончак из Черкасс и Игорь Алехин из Хмельницкого. Четвертый арбитр - Анатолий Абдула из Харькова.

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Козык во второй раз в карьере будет работать на матче грандов украинского футбола. Ранее в мае этого года в матче "Шахтер" - "Динамо" (1:1) рефери показал девять желтых и две красные карточки, удалив Артема Шабанова и Давида Хочолаву.

Отметим, что на матче "Динамо" - "Шахтер" 10 августа в режиме оффлайн будет тестироваться VAR.

В прямом эфире встречу украинских топ-клубов покажет телеканал "2+2". Матч начнется в 17.00.

Напомним, гранды украинского футбола в этом сезоне уже встречались в матче за Суперкубок Украины. Тогда победу одержали динамовцы (2:1).

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