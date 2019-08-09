В стан врага: известный бразильский футболист сменил Челси на Арсенал (фото)

Давид Луис сменил клуб, но остался в Лондоне.

Лондонский "Арсенал" объявил о трансфере защитника "Челси" и сборной Бразилии Давида Луиса.

Об этом сообщила пресс-служба "канониров".

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По информации ряда британских СМИ, 32-летний игрок подписал долгосрочный контракт, а "Челси" получил за него сумму порядка 8-10 миллионов фунтов. Луис будет выступать за "Арсенал" под 23-м номером.

"Мне всегда нравилось проходить через какие-то испытания. Я совсем не боюсь новых вызовов. Я думаю, что не слишком много игроков сделают такой ход, они могут быть напуганы или что-то в этом роде. Я просто пытаюсь делать большие вещи в своей жизни. "Арсенал" - большой клуб, не только в Англии, но и во всем мире. Когда у меня появилась возможность перейти в такую команду, мне пришлось воспользоваться ею. Вот почему я здесь", - отметил новичок "канониров".

Луис выступал за "Челси" с 2011-го по 2014-й, а также с 2016-го по 2019 годы. Также он играл в составе "Бенфики" и "Пари Сен-Жермен".

УНИАН ранее сообщал, что звездный форвард "Манчестер Юнайтед" перешел в "Интер".