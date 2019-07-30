"По молодости было много с кем": Милевский рассказал о романе с Тиной Канделаки

Экс-форвард киевского "Динамо" передал привет российской телеведущей.

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал о своем романе с известной российской телеведущей Тиной Канделаки.

Милевский поведал историю в интервью для YouTube-канала "КраСава".

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"Секс с Тиной Канделаки? По молодости было много с кем. Конкретно: да или нет? Да. Но это было давно, после чемпионата мира еще. Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер.

А я честно знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю", - отметил Милевский.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Милевский предложил свои услуги президенту Украины Владимиру Зеленскому.