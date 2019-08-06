"Полный застой": Маркевич прокомментировал работу Суркисов во главе Динамо

Специалист считает, что киевский клуб стоит на месте.

Глава комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич поделился мнением о президенте киевского "Динамо" Игоре Суркисе и его брате - бывшем вице-президенте УЕФА Григории Суркисе.

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Маркевич высказался в эфире 5 канала.

"Братья Суркисы содержат "Динамо", очень давно. К сожалению, успехов у них нет. Единственное, когда была серьезная команда - 1998/99 годы при Валерии Лобановском. Это была одна из лучших команд в Европе.

После этого - застой полный, хотя они продолжают вкладывать деньги. В чем причина? Они не знают, как это нужно сделать", - отметил экс-наставник "Металлиста" и "Днепра".

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" узнало потенциальных соперников по плей-офф квалификации Лиги чемпионов.