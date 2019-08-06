Героический дебют: украинский защитник забил победный гол за португальский клуб (видео)

Валерий Бондаренко проявил себя в поединке Кубка лиги.

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко, который на правах аренды выступает за "Виторию Гимарайнш", стал героем матча в Португалии.

Украинец забил победный гол в поединке второго круга португальского Кубка лиги против "Фейренсе" (1:0).

Защитник впервые вышел на поле в составе "Витории" в официальной игре и отличился ударом головой после подачи с углового. Этот мяч оказался победным для команды.

Стоит отметить, что Бондаренко зимой перешел в "Шахтер" из "Александрии", но провел в составе "горняков" только одну игру против "Львова" (3:0) в последнем туре прошлого сезона УПЛ.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" легко обыграл "Карпаты" во втором туре УПЛ.