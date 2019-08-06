Героический дебют: украинский защитник забил победный гол за португальский клуб (видео)
08:49, 06 августа 2019Футбол
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Валерий Бондаренко проявил себя в поединке Кубка лиги.
Бондаренко забил ударом головой / фото: twitter.com/vitoriasc1922
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко, который на правах аренды выступает за "Виторию Гимарайнш", стал героем матча в Португалии.
Украинец забил победный гол в поединке второго круга португальского Кубка лиги против "Фейренсе" (1:0).
Защитник впервые вышел на поле в составе "Витории" в официальной игре и отличился ударом головой после подачи с углового. Этот мяч оказался победным для команды.
Стоит отметить, что Бондаренко зимой перешел в "Шахтер" из "Александрии", но провел в составе "горняков" только одну игру против "Львова" (3:0) в последнем туре прошлого сезона УПЛ.
Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" легко обыграл "Карпаты" во втором туре УПЛ.
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