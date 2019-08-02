Без полос и в двух оттенках: Шахтер представил новую форму (фото)

Донецкий клуб официально презентовал обновленную экипировку.

Донецкий "Шахтер" представил новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Донецкий клуб в новом сезоне будет играть в футболках с двумя оттенками оранжевого цвета. При этом на футболке больше не будет традиционных для "Шахтера" черных вертикальных полос.

Черный цвет останется только на воротнике и рукавах.

Как сообщал УНИАН, ранее испанская "Барселона" представила новую форму, которая выполнена в стиле ретро.