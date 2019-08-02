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Без полос и в двух оттенках: Шахтер представил новую форму (фото)

12:25, 02 августа 2019
Футбол
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Шахтер решил кардинально изменить дизайн формы / фото: ФК Шахтер

Донецкий клуб в новом сезоне будет играть в футболках с двумя оттенками оранжевого цвета. При этом на футболке больше не будет традиционных для "Шахтера" черных вертикальных полос. 

Черный цвет останется только на воротнике и рукавах.

Как сообщал УНИАН, ранее испанская "Барселона" представила новую форму, которая выполнена в стиле ретро.

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Теги: #футбол#Шахтер#УПЛ