Без полос и в двух оттенках: Шахтер представил новую форму (фото)
12:25, 02 августа 2019Футбол
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Донецкий клуб официально презентовал обновленную экипировку.
Шахтер решил кардинально изменить дизайн формы / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" представил новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.
Донецкий клуб в новом сезоне будет играть в футболках с двумя оттенками оранжевого цвета. При этом на футболке больше не будет традиционных для "Шахтера" черных вертикальных полос.
Черный цвет останется только на воротнике и рукавах.
Новая домашняя форма ФК «Шахтер» ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 2 августа 2019 г.
Дизайн вдохновлен легендарной расцветкой формы, в которой «Шахтер» 10 лет назад завоевал Кубок УЕФА. #shakhtar#nikefootball#тріумфназавжди
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Как сообщал УНИАН, ранее испанская "Барселона" представила новую форму, которая выполнена в стиле ретро.
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