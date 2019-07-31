Карпаты - Динамо: видеообзор матча УПЛ
21:32, 31 июля 2019Футбол
1559 0
Вице-чемпион Украины стартовал в Премьер-лиге матчем во Львове.
Александр Караваев дебютировал за Динамо в матче за Суперкубок Украины / фото: ФК Динамо Киев
В рамках первого тура украинской Премьер-лиги 31 июля львовские "Карпаты" принимали киевское "Динамо".
Матч завершился победой киевлян со счетом 2:0.
На 42-й минуте защитник "Карпат" Алексей Ковтун срезал мяч в собственные ворота после прострела Виталия Буяльского. А на первой добавленной к первому тайму минуте в ворота львовян был назначен пенальти, который реализовал Артем Беседин.
Видеообзор матча
Полное видео матча
"Карпаты" проводили свой первый матч в сезоне. В то же время для "Динамо" сезон начался матчем за Суперкубок Украины, в котором киевляне со счетом 2:1 обыграли "Шахтер".
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Карпаты" подписали двух легионеров.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter