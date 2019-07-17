Шальке отправился на сбор без Коноплянки

Украинский футболист готовится к переходу в другой клуб

Немецкий "Шальке" отправился на тренировочный сбор в Герцлейк без полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки.

Об этом сообщает ruhr24.de.

Коноплянка на протяжении недели занимался по индивидуальной программе и не принимал участие в командных тренировках.

Читайте такжеВ Турции назвали сумму, которую Шальке хочет получить за Коноплянку

Украинец продолжит тренироваться индивидуально и после короткого сбора "Шальке" в Герцлейке.

Ожидается, что в ближайшее время Коноплянка перейдет в турецкий "Фенербахче". Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

УНИАН также сообщал о том, что украинский полузащитник Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты".