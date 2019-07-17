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Шальке отправился на сбор без Коноплянки

11:13, 17 июля 2019
Футбол
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Евгений Коноплянка близок к уходу из Шальке / фото: twitter.com/s04

Об этом сообщает ruhr24.de.

Коноплянка на протяжении недели занимался по индивидуальной программе и не принимал участие в командных тренировках.

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Украинец продолжит тренироваться индивидуально и после короткого сбора "Шальке" в Герцлейке. 

Ожидается, что в ближайшее время Коноплянка перейдет в турецкий "Фенербахче". Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

УНИАН также сообщал о том, что украинский полузащитник Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты".

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Теги: #Шальке#Евгений Коноплянка