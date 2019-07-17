Шальке отправился на сбор без Коноплянки
11:13, 17 июля 2019Футбол
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Украинский футболист готовится к переходу в другой клуб
Евгений Коноплянка близок к уходу из Шальке / фото: twitter.com/s04
Немецкий "Шальке" отправился на тренировочный сбор в Герцлейк без полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки.
Об этом сообщает ruhr24.de.
Коноплянка на протяжении недели занимался по индивидуальной программе и не принимал участие в командных тренировках.
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Украинец продолжит тренироваться индивидуально и после короткого сбора "Шальке" в Герцлейке.
Ожидается, что в ближайшее время Коноплянка перейдет в турецкий "Фенербахче". Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.
В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
УНИАН также сообщал о том, что украинский полузащитник Руслан Малиновский провел первую тренировку в составе "Аталанты".
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