Динамо подпишет форварда: названа самая вероятная кандидатура
Киевское "Динамо" на этой неделе может объявить о подписании нового нападающего.
Об этом сообщил журналист YouTube-канала ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
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Главным кандидатом является футболист японского "Джубило" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес.
Ранее была информация, что киевляне пытались, но не смогли заполучить игрока, однако сам Родригес хочет переехать в Киев. Он может закрыть позицию вингера, центрфорварда и плеймейкера.
Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел 15 матчей и забил 5 голов.
Стоит отметить, что именно Родригес стал автором автогола в составе сборной Люксембурга, когда его команда на последних секундах упустила ничью против Украины (1:2).
Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" представило летних новичков команды.