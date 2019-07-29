Динамо подпишет форварда: названа самая вероятная кандидатура

Киевляне могут усилиться легионером.

Киевское "Динамо" на этой неделе может объявить о подписании нового нападающего.

Об этом сообщил журналист YouTube-канала ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

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Главным кандидатом является футболист японского "Джубило" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес.

Ранее была информация, что киевляне пытались, но не смогли заполучить игрока, однако сам Родригес хочет переехать в Киев. Он может закрыть позицию вингера, центрфорварда и плеймейкера.

Родригес в нынешнем сезоне чемпионата Японии провел 15 матчей и забил 5 голов.

Стоит отметить, что именно Родригес стал автором автогола в составе сборной Люксембурга, когда его команда на последних секундах упустила ничью против Украины (1:2).

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" представило летних новичков команды.