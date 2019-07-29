"Мы терпели": Хацкевич выделил главные ошибки Динамо в игре с Шахтером

Наставник киевлян прокомментировал победу в Суперкубке Украины.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о победе над донецким "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1.

Слова тренера приводит Tribuna.com.

Читайте такжеДинамо в волевом стиле обыграло Шахтер в матче за Суперкубок Украины

"В начале первого и второго таймов мы не всегда правильно располагались на поле. На данный момент наше функциональное состояние не позволяет оказывать давление, владеть мячом и больше с ним играть. Понятно, что у "Шахтера" более техничные и быстрые футболисты, поэтому и лучше выход из обороны в атаку.

Первый момент мы сами себе создали, когда Миколенко отдал неточную передачу, но здорово сыграл Бойко. Потом у нас были хорошие переходы из обороны в атаку, последний пас Вербича, завершающий этап.

Что касается второго тайма - счет на табло. Мы терпели. На матч мы выходили в статусе обладателя Суперкубка, и не имели права это преимущество отдавать.

Нам есть еще над чем работать. Мы испытываем проблемы в атаке: Цыганков и Соль травмированы. Выпуская на поле Вербича и Кадара, мы тоже рисковали, ведь и у них проблемы со здоровьем. Нам нужно через матчи набирать функциональные кондиции.

Да, "Шахтер" больше владел мячом, особенно во втором тайме, но они не воспользовались своими шансами, а мы воспользовались", - отметил Хацкевич.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" сравнялось с "Шахтером" по количеству титулов в истории Украины.