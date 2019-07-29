Динамо сравнялось с Шахтером по количеству титулов в истории Украины

Между клубами восстановлено равновесие.

28 июля в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

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"Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.

Этот титул позволил "Динамо" догнать "Шахтер" по количеству чемпионств во всех турнирах в истории независимой Украины.

У киевлян 15 побед в УПЛ, 11 Кубков Украины и 8 Суперкубков. В активе "Шахтера" 12 титулов в чемпионате Украины, 13 национальных Кубков, 8 Суперкубков и один Кубок УЕФА. Всего по 34 трофея у каждого клуба.

Ранее УНИАН сообщал, что новичок УПЛ подписал известного сенегальского футболиста.