Динамо сравнялось с Шахтером по количеству титулов в истории Украины
00:43, 29 июля 2019Футбол
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Между клубами восстановлено равновесие.
У каждой из команд теперь по 34 трофея / фото: ФК Шахтер
28 июля в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины, в котором киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.
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"Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.
Этот титул позволил "Динамо" догнать "Шахтер" по количеству чемпионств во всех турнирах в истории независимой Украины.
У киевлян 15 побед в УПЛ, 11 Кубков Украины и 8 Суперкубков. В активе "Шахтера" 12 титулов в чемпионате Украины, 13 национальных Кубков, 8 Суперкубков и один Кубок УЕФА. Всего по 34 трофея у каждого клуба.
Ранее УНИАН сообщал, что новичок УПЛ подписал известного сенегальского футболиста.
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