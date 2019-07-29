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Динамо сравнялось с Шахтером по количеству титулов в истории Украины

00:43, 29 июля 2019
Футбол
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У каждой из команд теперь по 34 трофея / фото: ФК Шахтер

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"Горняков" вывел вперед Алан Патрик, но в концовке второго тайма Никита Бурда и Денис Гармаш принесли столичному клубу трофей.

Этот титул позволил "Динамо" догнать "Шахтер" по количеству чемпионств во всех турнирах в истории независимой Украины.

У киевлян 15 побед в УПЛ, 11 Кубков Украины и 8 Суперкубков. В активе "Шахтера" 12 титулов в чемпионате Украины, 13 национальных Кубков, 8 Суперкубков и один Кубок УЕФА. Всего по 34 трофея у каждого клуба.

Ранее УНИАН сообщал, что новичок УПЛ подписал известного сенегальского футболиста.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Суперкубок Украины