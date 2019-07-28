"В России больше сильных команд": защитник Динамо сделал неожиданное признание

Тамаш Кадар был близок к переходу в "Зенит".

Футболист киевского "Динамо" Тамаш Кадар признался, что был близок к трансферу в питерский "Зенит", но сделка между клубами так и не состоялась.

Об этом защитник сборной Венгрии рассказал в интервью Tribuna.com.

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"У нас был разговор. Можно сказать, что я был близок к переходу в "Зенит", но этого не случилось. Причина мне неизвестна – Хацкевич или кто-то другой. Я просто ждал, как разрешится ситуация. Это было непростое время для меня.

Переезд в российскую Премьер-лигу был бы хорошим шагом. Там больше сильных команд. Я хотел туда перейти, если бы я мог. Это было бы хорошо для всех. "Динамо" получило бы хорошую компенсацию", - отметил игрок.

29-летний Кадар выступает за "Динамо" с 2017 года. Его прошлым клубом был польский "Лех".

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" представило летних новичков команды.