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В итальянском клубе провели презентацию полузащитника сборной Украины (фото)

19:02, 11 июля 2019
Футбол
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Евгений Шахов будет играть в Серии А / фото: facebook.com/USLecceOfficia

Украинец был представлен в качестве новичка команды на специальной пресс-конференции. Шахов получил футболку "Лечче" и ответил на вопросы СМИ.

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Вместе с Шаховым публике также был представлен румынский хавбек Ромарио Бензар.

Украинский полузащитник в ходе пресс-конференции объяснил, почему согласился перейти в "Лечче":

"Лечче" дал мне понять, что действительно заинтересован во мне, что очень важно. Играть в Серии А - это отличный вызов для меня. "Лечче" имеет серьезный проект и хочет демонстрировать красивый футбол".

Напомним, Шахов, который ранее на протяжении трех лет играл за греческий ПАОК, заключил с "Лечче" контракт, который рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Евгений Шахов и Ромарио Бензар / фото: facebook.com/USLecceOfficia

УНИАН ранее также сообщал о том, что нападающий "Шахтера" перешел в гранд из чемпионата Венгрии.

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Теги: #Евгений Шахов