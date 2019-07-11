В итальянском клубе провели презентацию полузащитника сборной Украины (фото)
Клуб итальянской Серии А "Лечче" провел официальную презентацию украинского полузащитника Евгения Шахова.
Украинец был представлен в качестве новичка команды на специальной пресс-конференции. Шахов получил футболку "Лечче" и ответил на вопросы СМИ.
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Вместе с Шаховым публике также был представлен румынский хавбек Ромарио Бензар.
Украинский полузащитник в ходе пресс-конференции объяснил, почему согласился перейти в "Лечче":
"Лечче" дал мне понять, что действительно заинтересован во мне, что очень важно. Играть в Серии А - это отличный вызов для меня. "Лечче" имеет серьезный проект и хочет демонстрировать красивый футбол".
Напомним, Шахов, который ранее на протяжении трех лет играл за греческий ПАОК, заключил с "Лечче" контракт, который рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.
УНИАН ранее также сообщал о том, что нападающий "Шахтера" перешел в гранд из чемпионата Венгрии.