В итальянском клубе провели презентацию полузащитника сборной Украины (фото)

Евгений Шахов официально представлен в качестве игрока "Лечче".

Клуб итальянской Серии А "Лечче" провел официальную презентацию украинского полузащитника Евгения Шахова.

Украинец был представлен в качестве новичка команды на специальной пресс-конференции. Шахов получил футболку "Лечче" и ответил на вопросы СМИ.

Читайте такжеПолузащитник сборной Украины подписал контракт с клубом Серии А

Вместе с Шаховым публике также был представлен румынский хавбек Ромарио Бензар.

Украинский полузащитник в ходе пресс-конференции объяснил, почему согласился перейти в "Лечче":

"Лечче" дал мне понять, что действительно заинтересован во мне, что очень важно. Играть в Серии А - это отличный вызов для меня. "Лечче" имеет серьезный проект и хочет демонстрировать красивый футбол".

Напомним, Шахов, который ранее на протяжении трех лет играл за греческий ПАОК, заключил с "Лечче" контракт, который рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

УНИАН ранее также сообщал о том, что нападающий "Шахтера" перешел в гранд из чемпионата Венгрии.