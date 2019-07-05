"Россия и Украина помирятся": экс-футболист Шахтера объяснил свой переход в российский клуб

Олег Данченко, который перешел в казанский "Рубин", заявил, что его не волнует общественное мнение.

Экс-защитник "Шахтера" Олег Данченко, который в летнее межсезонье, перешел в российский "Рубин", объяснил, почему решился на такой шаг.

Об этом Данченко сказал в интервью "Советскому спорту".

"Конечно, понимал, какую реакцию вызовет мой переезд в России. Однако общественное мнение меня не особо интересовало. Российский чемпионат сильнее украинского - значит, если хочешь прогрессировать, лучше играть здесь. Уж если такой известный футболист, как Ярослав Ракицкий на такое решился, почему я должен был отказываться?", - сказал Данченко.

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"Пресса писала всякие гадости. Кто-то поддерживал меня, но некоторые - гнобили. А мне, повторюсь, все равно, что там говорят. Сам я доволен, что выступаю в России", - добавил футболист.

Данченко также заявил, что надеется на то, что Россия и Украина помирятся:

"Не удивлюсь, если через год или даже раньше Россия и Украина помирятся. Думаю, что Владимир Зеленский наладит отношения с Россией. Он молодой, у него есть амбиции, народ за него. Я лично надеюсь на своего президента. А еще на то, что между нашими странами опять установятся добрососедские отношения".

Защитник выразил уверенность в том, что в сборную Украины для него "дорога теперь закрыта", но при этом надеется получить вызов в главную команду страны в будущем:

"Сам я продолжаю надеяться, что в будущем можно будет пробиться в сборную и из российского чемпионата. Ну, как, например, можно не вызывать Ярика Ракицкого? Это все политика".

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" поддержал украинцев, которые переходят в российские клубы.