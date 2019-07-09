Шахтер пытался подписать лучшего бомбардира Кубка Америки - СМИ
09:57, 09 июля 2019Футбол
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Дончане продолжают работу на трансферном рынке
Эвертон Соарес / REUTERS
Донецкий "Шахтер" пытался подписать нападающего "Гремио" Эвертона Соареса.
Об этом сообщил бразильский журналист Фарид Германо в Twitter.
Стоит отметить, что клуб категорически отказался продавать игрока сборной Бразилии. Сделку не удалось оформить также чемпиону Англии "Манчестер Сити".
"Гремио" планирует сохранить своего лидера. Эвертон оценивается в сумму порядка 20 миллионов евро.
Форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, записав на свой счет три гола в шести матчах. Бразилия стала чемпионом турнира.
Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" одержал две победы за день.
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