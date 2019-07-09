Шахтер пытался подписать лучшего бомбардира Кубка Америки - СМИ

Дончане продолжают работу на трансферном рынке

Донецкий "Шахтер" пытался подписать нападающего "Гремио" Эвертона Соареса.

Об этом сообщил бразильский журналист Фарид Германо в Twitter.

Стоит отметить, что клуб категорически отказался продавать игрока сборной Бразилии. Сделку не удалось оформить также чемпиону Англии "Манчестер Сити".

"Гремио" планирует сохранить своего лидера. Эвертон оценивается в сумму порядка 20 миллионов евро.

Форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, записав на свой счет три гола в шести матчах. Бразилия стала чемпионом турнира.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" одержал две победы за день.