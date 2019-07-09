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Шахтер пытался подписать лучшего бомбардира Кубка Америки - СМИ

09:57, 09 июля 2019
Футбол
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Эвертон Соарес / REUTERS

Об этом сообщил бразильский журналист Фарид Германо в Twitter.

Стоит отметить, что клуб категорически отказался продавать игрока сборной Бразилии. Сделку не удалось оформить также чемпиону Англии "Манчестер Сити". 

"Гремио" планирует сохранить своего лидера. Эвертон оценивается в сумму порядка 20 миллионов евро.

Форвард стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, записав на свой счет три гола в шести матчах. Бразилия стала чемпионом турнира.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" одержал две победы за день.

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Теги: #футбол#Шахтер#трансферы#Кубок Америки