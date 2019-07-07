Сборная Украины по пляжному футболу пробилась в суперфинал Евролиги

В третьем туре отборочного этапа украинцы обыграли поляков.

Сборная Украины по пляжному футболу вышла в суперфинал Евролиги-2019.

В матче третьего тура отборочного этапа украинцы минимально обыграли сборную Польши - 1:0. Во втором тайме победу Украине принес Ярослав Заворотный.

По итогам отборочного этапа украинская сборная набрала 6 очков. Ранее "желто-синие" обыграли сборную Швейцарии (7:5) и уступили Португалии (1:3).

Суперфинал Евролиги пройдет с 5 по 8 сентября в португальском Фигейра-да-Фош.

Польша - Украина - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Заворотный (17)

Украина: Гладченко, Неруш, Медвидь, Петренко, Пашко, Пачев, Макеев, Щерица, Глуцкий, Заворотный.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Киев претендует на проведение чемпионата мира по мини-футболу.