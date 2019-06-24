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Чемпионат мира в Украине: Киев претендует на мундиаль по мини-футболу

13:02, 24 июня 2019
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Украинцы могут стать хозяевами турнира / фото: futsal.com.ua

Об этом сообщил в Facebook глава Федерации мини-футбола столицы Сергей Харченко.

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Мировая федерация мини-футбола примет окончательное решение уже 30 июня. Конкурентом украинской столицы станет сенегальский Дакар.

Стоит отметить, что в августе прошлого года Киев уже принимал чемпионат Европы по мини-футболу. Тогда чемпионом континентального первенства стала Чехия.

В феврале УНИАН сообщал, что женская сборная Украины по мини-футболу проиграла России матч за бронзу чемпионата Европы.

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Теги: #Киев#мини-футболпогода в Киеве