Чемпионат мира в Украине: Киев претендует на мундиаль по мини-футболу

Решение по стране-хозяйке турнира будет принято уже в этом месяце.

Киев претендует на проведение чемпионата мира по мини-футболу в 2021 году.

Об этом сообщил в Facebook глава Федерации мини-футбола столицы Сергей Харченко.

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Мировая федерация мини-футбола примет окончательное решение уже 30 июня. Конкурентом украинской столицы станет сенегальский Дакар.

Стоит отметить, что в августе прошлого года Киев уже принимал чемпионат Европы по мини-футболу. Тогда чемпионом континентального первенства стала Чехия.

В феврале УНИАН сообщал, что женская сборная Украины по мини-футболу проиграла России матч за бронзу чемпионата Европы.