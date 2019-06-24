Чемпионат мира в Украине: Киев претендует на мундиаль по мини-футболу
13:02, 24 июня 2019Другое
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Решение по стране-хозяйке турнира будет принято уже в этом месяце.
Украинцы могут стать хозяевами турнира / фото: futsal.com.ua
Киев претендует на проведение чемпионата мира по мини-футболу в 2021 году.
Об этом сообщил в Facebook глава Федерации мини-футбола столицы Сергей Харченко.
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Мировая федерация мини-футбола примет окончательное решение уже 30 июня. Конкурентом украинской столицы станет сенегальский Дакар.
Стоит отметить, что в августе прошлого года Киев уже принимал чемпионат Европы по мини-футболу. Тогда чемпионом континентального первенства стала Чехия.
В феврале УНИАН сообщал, что женская сборная Украины по мини-футболу проиграла России матч за бронзу чемпионата Европы.
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