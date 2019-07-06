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Президент Бешикташа прокомментировал вероятность подписания Коноплянки

18:46, 06 июля 2019
Футбол
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Коноплянка не нужен Шальке / фото: Bild.de

Об этом заявил президент "Бешикташа" Фикрет Орман, обратившись к руководителю "Фенербахче" Али Кочу.

"Этот парень просто не хочет играть в чемпионате Турции. Я потратил годы, чтобы оформить его трансфер. Не стоит даже тратить время", - цитирует Ормана Fotospor.

В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что Коноплянка не готовится к новому сезону с "Шальке".

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Теги: #трансферы#Шальке#Евгений Коноплянка