Президент Бешикташа прокомментировал вероятность подписания Коноплянки

Фикрет Орман посоветовал "Фенербахче" не пытаться заполучить украинца.

Полузащитник "Шальке" сборной Украины Евгений Коноплянка не согласится на переход в клуб из чемпионата Турции.

Об этом заявил президент "Бешикташа" Фикрет Орман, обратившись к руководителю "Фенербахче" Али Кочу.

"Этот парень просто не хочет играть в чемпионате Турции. Я потратил годы, чтобы оформить его трансфер. Не стоит даже тратить время", - цитирует Ормана Fotospor.

В прошлом сезоне Коноплянка провел в составе "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что Коноплянка не готовится к новому сезону с "Шальке".