Украинский чемпион мира по футболу привлек внимание двух клубов Серии А
10:59, 06 июля 2019Футбол
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Даниил Бескоровайный может покинуть чемпионат Словакии.
Бескоровайный был основным игроком молодежной сборной на ЧМ / фото: УАФ
Защитник молодежной сборной Украины и словацкого "Земплина" Даниил Бескоровайный заинтересовал два итальянских клуба - "Лацио" и "Болонью".
Об этом сообщило издание Tuttomercatoweb.
По информации источника, 20-летний футболист привлек внимание команд Серии А своими выступлениями за молодежную сборную Украины на чемпионате мира в Польше.
Украинцы выиграли турнир, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1. Бескоровайный провел на ЧМ семь матчей. Его контракт с "Земплином" рассчитан до лета 2020 года.
Ранее УНИАН сообщал, что клуб УПЛ усилился героем финала молодежного чемпионата мира.
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