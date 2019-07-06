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Украинский чемпион мира по футболу привлек внимание двух клубов Серии А

10:59, 06 июля 2019
Футбол
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Бескоровайный был основным игроком молодежной сборной на ЧМ / фото: УАФ

Защитник молодежной сборной Украины и словацкого "Земплина" Даниил Бескоровайный заинтересовал два итальянских клуба - "Лацио" и "Болонью".

Об этом сообщило издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, 20-летний футболист привлек внимание команд Серии А своими выступлениями за молодежную сборную Украины на чемпионате мира в Польше.

Украинцы выиграли турнир, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1. Бескоровайный провел на ЧМ семь матчей. Его контракт с "Земплином" рассчитан до лета 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что клуб УПЛ усилился героем финала молодежного чемпионата мира.

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Теги: #футбол#сборная Украины#трансферы#Лацио