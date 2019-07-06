Украинский чемпион мира по футболу привлек внимание двух клубов Серии А

Даниил Бескоровайный может покинуть чемпионат Словакии.

Защитник молодежной сборной Украины и словацкого "Земплина" Даниил Бескоровайный заинтересовал два итальянских клуба - "Лацио" и "Болонью".

Об этом сообщило издание Tuttomercatoweb.

По информации источника, 20-летний футболист привлек внимание команд Серии А своими выступлениями за молодежную сборную Украины на чемпионате мира в Польше.

Украинцы выиграли турнир, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1. Бескоровайный провел на ЧМ семь матчей. Его контракт с "Земплином" рассчитан до лета 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что клуб УПЛ усилился героем финала молодежного чемпионата мира.