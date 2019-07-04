Очередной футболист Шахтера перешел в российский клуб

Даниил Сагуткин продолжит карьеру в России.

Защитник донецкого "Шахтера" Даниил Сагуткин перешел в "Енисей".

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

23-летний футболист арендован на один сезон. В прошлом розыгрыше УПЛ Сагуткин на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев", сыграв 19 поединков.

Это не первый игрок "Шахтера", который решил переехать в Россию. Ранее "Зенит" пополнил защитник Ярослав Ракицкий, московское "Динамо" - Иван Ордец, а "Рубин" - Олег Данченко.

Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в гранд чемпионата Бельгии.