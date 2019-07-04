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Очередной футболист Шахтера перешел в российский клуб

17:19, 04 июля 2019
Футбол
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Сагуткин в прошлом сезоне выступал за Арсенал-Киев / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

23-летний футболист арендован на один сезон. В прошлом розыгрыше УПЛ Сагуткин на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев", сыграв 19 поединков.

Это не первый игрок "Шахтера", который решил переехать в Россию. Ранее "Зенит" пополнил защитник Ярослав Ракицкий, московское "Динамо" - Иван Ордец, а "Рубин" - Олег Данченко.

Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в гранд чемпионата Бельгии.

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Теги: #футбол#Шахтер#трансферы