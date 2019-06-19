Украинский футболист Ордец подписал контракт с российским клубом (фото)
13:03, 19 июня 2019Футбол
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Еще один украинский игрок Шахтера переехал в Россию.
Иван Ордец стал игроком московского Динамо / фото: fcdynamo.ru
Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с украинским защитником Иваном Ордецом.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" Москва.
Контракт украинского футболиста с российским клубом рассчитан на три года.
Ордец перешел в "Динамо" из "Шахтера" на правах свободного агента.
26-летний украинский защитник является воспитанником донецкого клуба и провел в составе "горняков" всю карьеру, за исключением сезона 2013-2014, когда выступал за "Мариуполь".
В составе сборной Украины Ордец провел 12 матчей.
фото: fcdynamo.ru
Ордец стал третьим за полгода футболистом "Шахтера", который переехал в чемпионат России. Напомним, в зимнее межсезонье Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит". Также УНИАН сообщал о том, что 15 июня Олег Данченко стал игроком "Рубина".
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