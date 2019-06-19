Украинский футболист Ордец подписал контракт с российским клубом (фото)

Еще один украинский игрок Шахтера переехал в Россию.

Московское "Динамо" объявило о подписании контракта с украинским защитником Иваном Ордецом.

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" Москва.

Контракт украинского футболиста с российским клубом рассчитан на три года.

Ордец перешел в "Динамо" из "Шахтера" на правах свободного агента.

26-летний украинский защитник является воспитанником донецкого клуба и провел в составе "горняков" всю карьеру, за исключением сезона 2013-2014, когда выступал за "Мариуполь".

В составе сборной Украины Ордец провел 12 матчей.

Ордец стал третьим за полгода футболистом "Шахтера", который переехал в чемпионат России. Напомним, в зимнее межсезонье Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит". Также УНИАН сообщал о том, что 15 июня Олег Данченко стал игроком "Рубина".