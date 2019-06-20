Променял Лигу Европы на второй дивизион: еще один украинский футболист уехал в Россию
18:01, 20 июня 2019Футбол
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Артем Полярус перешел из "Александрии" в клуб из второго российского дивизиона.
Артем Полярус стал игроком Химок / фото: fckhimki.ru
Украинский полузащитник Артем Полярус перешел из "Александрии" в подмосковные "Химки".
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
О деталях трансфера не сообщается.
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В прошлом сезоне Полярус с "Александрией" стал бронзовым призером чемпионата Украины и мог сыграть на групповой стадии Лиги Европы.
"Химки" выступают во втором по силе дивизионе чемпионата России - ФНЛ. По итогам прошлого сезона команда заняла в турнире девятое место.
26-летний Полярус выступал за "Александрию" с 2011 по 2014 годы, а также с 2015 года. Сезон 2014-2015 хавбек провел в дубле киевского "Динамо"
Как сообщал УНИАН, ранее защитник сборной Украины Иван Ордец перешел из "Шахтера" в московское "Динамо".
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