Променял Лигу Европы на второй дивизион: еще один украинский футболист уехал в Россию

Артем Полярус перешел из "Александрии" в клуб из второго российского дивизиона.

Украинский полузащитник Артем Полярус перешел из "Александрии" в подмосковные "Химки".

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

О деталях трансфера не сообщается.

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В прошлом сезоне Полярус с "Александрией" стал бронзовым призером чемпионата Украины и мог сыграть на групповой стадии Лиги Европы.

"Химки" выступают во втором по силе дивизионе чемпионата России - ФНЛ. По итогам прошлого сезона команда заняла в турнире девятое место.

26-летний Полярус выступал за "Александрию" с 2011 по 2014 годы, а также с 2015 года. Сезон 2014-2015 хавбек провел в дубле киевского "Динамо"

Как сообщал УНИАН, ранее защитник сборной Украины Иван Ордец перешел из "Шахтера" в московское "Динамо".