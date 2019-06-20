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Променял Лигу Европы на второй дивизион: еще один украинский футболист уехал в Россию

18:01, 20 июня 2019
Футбол
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Артем Полярус стал игроком Химок / фото: fckhimki.ru

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

О деталях трансфера не сообщается.

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В прошлом сезоне Полярус с "Александрией" стал бронзовым призером чемпионата Украины и мог сыграть на групповой стадии Лиги Европы.

"Химки" выступают во втором по силе дивизионе чемпионата России - ФНЛ. По итогам прошлого сезона команда заняла в турнире девятое место.

26-летний Полярус выступал за "Александрию" с 2011 по 2014 годы, а также с 2015 года. Сезон 2014-2015 хавбек провел в дубле киевского "Динамо"

Как сообщал УНИАН, ранее защитник сборной Украины Иван Ордец перешел из "Шахтера" в московское "Динамо".

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Теги: #трансферы#Александрия