Украинский полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Италии
02:30, 26 июня 2019Футбол
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Евгений Шахов договорился с "Лечче".
Шахов играл за ПАОК с 2016-го года / gazzetta.gr
Украинский футболист Евгений Шахов в ближайшее время станет игроком итальянского "Лечче".
Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла.
По информации источника, стороны уже согласовали контракт. Шахов достанется клубу бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.
28-летний хавбек отказался продлевать контракт с греческим ПАОКом, в составе которого он оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок.
В минувшем сезоне на счету Шахова 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" готов бесплатно отпустить Коноплянку в другой клуб.
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