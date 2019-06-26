Украинский полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Италии

Евгений Шахов договорился с "Лечче".

Украинский футболист Евгений Шахов в ближайшее время станет игроком итальянского "Лечче".

Об этом сообщил журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, стороны уже согласовали контракт. Шахов достанется клубу бесплатно, так как находится в статусе свободного агента.

28-летний хавбек отказался продлевать контракт с греческим ПАОКом, в составе которого он оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок.

В минувшем сезоне на счету Шахова 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шальке" готов бесплатно отпустить Коноплянку в другой клуб.