Игроки сборной Украины U-20 Булеца и Сикан получили индивидуальные награды на ЧМ

Сергею Булеце вручили "Серебряный мяч", а Данилу Сикану - "Серебряную бутсу".

Игроки сборной Украины U-20 Сергей Булеца и Даниил Сикан получили индивидуальные награды после триумфа команды на Чемпионате мира-2019.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Так, 20-летний полузащитник киевского "Динамо" Булеца получил "Серебряный мяч". "Золотой мяч" как лучшему игроку турнира достался корейцу Ли Канг Ин.

Представитель "Шахтера" Сикан, в свою очередь, получил "Серебряную бутсу". Он отметился на турнире четырьмя забитыми мячами.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины U-20 стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче 15 июня украинцы со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин был признан лучшим вратарем чемпионата мира, он получил награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.