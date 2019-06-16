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Игроки сборной Украины U-20 Булеца и Сикан получили индивидуальные награды на ЧМ

14:20, 16 июня 2019
Футбол
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Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Так, 20-летний полузащитник киевского "Динамо" Булеца получил "Серебряный мяч". "Золотой мяч" как лучшему игроку турнира достался корейцу Ли Канг Ин.

Представитель "Шахтера" Сикан, в свою очередь, получил "Серебряную бутсу". Он отметился на турнире четырьмя забитыми мячами.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины U-20 стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче 15 июня украинцы со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин был признан лучшим вратарем чемпионата мира, он получил награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.

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Теги: #футбол#сборная Украины#ЧМ-2019 (U-20)