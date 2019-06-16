Игроки сборной Украины U-20 Булеца и Сикан получили индивидуальные награды на ЧМ
14:20, 16 июня 2019Футбол
316 0
Сергею Булеце вручили "Серебряный мяч", а Данилу Сикану - "Серебряную бутсу".
Сергей Булеца получил "Серебряный мяч" / фото: УАФ
Игроки сборной Украины U-20 Сергей Булеца и Даниил Сикан получили индивидуальные награды после триумфа команды на Чемпионате мира-2019.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Читайте такжеСборная Украины U-20 - чемпион мира: яркие фото церемонии награждения
Так, 20-летний полузащитник киевского "Динамо" Булеца получил "Серебряный мяч". "Золотой мяч" как лучшему игроку турнира достался корейцу Ли Канг Ин.
Представитель "Шахтера" Сикан, в свою очередь, получил "Серебряную бутсу". Он отметился на турнире четырьмя забитыми мячами.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины U-20 стала чемпионом мира по футболу. В финальном матче 15 июня украинцы со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи.
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин был признан лучшим вратарем чемпионата мира, он получил награду из рук президента ФИФА Джанни Инфантино.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter