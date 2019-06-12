В УПЛ появится плей-офф за путевку в Лигу Европы

Клубы украинской Премьер-лиги проголосовали за внесение изменения в регламенте.

В украинской Премьер-лиге, начиная с сезона 2019-2020, будет введен плей-офф за путевку в Лигу Европы.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

За решение о внесении данного изменения в регламент соревнований проголосовали клубы УПЛ.

В мини-турнире за выход в Лигу Европы будут играть команды, которые займут по итогам чемпионата пятое, шестое, седьмое и восьмое места.

В первом раунде соперники проведут по одному матчу - пятая команда на своем поле сыграет с восьмой, а шестая на своем поле примет седьмую. Затем победители полуфиналов встретятся в финале. Матч пройдет на поле команды, которая по итогам чемпионата заняла более высокое место. Победитель получит путевку в Лигу Европы.

Если же путевку в Лигу Европы завоюет обладатель Кубка Украины, тогда в матчах плей-офф сыграют четвертая, пятая, шестая и седьмая команды.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стала известна дата проведения матча за Суперкубок Украины-2019.