На строительстве стадионов ЧМ-2022 в Катаре погибло 1400 рабочих - СМИ

В правительстве Непала подтвердили массовую гибель строителей, но пока не могут назвать точную цифру.

Около 1400 рабочих из Непала погибло во время строительства спортивных объектов перед ЧМ-2022.

Об этом сообщает Arab News.

Эта цифра была озвучена в документальном фильме немецкой компании WDR, в котором сообщалось о том, что рабочим приходилось жить в невыносимых условиях и ежедневно рисковать жизнью.

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В правительстве Непала уже подтвердили массовую гибель строителей, однако не назвали точную цифру.

С заявлением выступил представитель Министерства труда Непала Нараян Рагми.

"То, что многие непальские рабочие погибли в Катаре - это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, что речь идет о 1400 человек, это может быть и 300 человек. Нужно уточнить эту цифру у власти, которая связана с проблемой", - сказал Рагми.

Сообщается также о том, что семьи погибших не получили от Катара никакой компенсации.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Как сообщал УНИАН, ранее в ФИФА приняли решение не расширять чемпионат мира-2022.