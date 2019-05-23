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В ФИФА определились с количеством команд на чемпионате мира-2022

13:38, 23 мая 2019
Футбол
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ФИФА / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

ФИФА и Катар совместно изучили возможности увеличения числа команд-участниц с 32 до 48 и после ряда консультаций пришли к выводу, что в нынешних условиях и с учетом ограниченного количества времени реализовать данную задумку на данном этапе невозможно.

Таким образом, мировое первенство в Катаре пройдет в привычном формате.

Напомним, в связи с климатическими условиями в Катаре ЧМ-2022 будет проходить не летом, а с 21 ноября по 18 декабря.

Регламент проведения ЧМ-2022 официально будет утвержден 5 июня на конгрессе ФИФА.

Как сообщал УНИАН, ранее ФИФА утвердила новый формат проведения клубного чемпионата мира.

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Теги: #ФИФА#ЧМ-2022