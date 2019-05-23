В ФИФА определились с количеством команд на чемпионате мира-2022
13:38, 23 мая 2019Футбол
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Международная федерация футбола отказалась от идеи расширения мирового первенства.
ФИФА / REUTERS
ФИФА не будет увеличивать количество участников чемпионата мира-2022 до 48 команд.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
ФИФА и Катар совместно изучили возможности увеличения числа команд-участниц с 32 до 48 и после ряда консультаций пришли к выводу, что в нынешних условиях и с учетом ограниченного количества времени реализовать данную задумку на данном этапе невозможно.
Таким образом, мировое первенство в Катаре пройдет в привычном формате.
Напомним, в связи с климатическими условиями в Катаре ЧМ-2022 будет проходить не летом, а с 21 ноября по 18 декабря.
Регламент проведения ЧМ-2022 официально будет утвержден 5 июня на конгрессе ФИФА.
Как сообщал УНИАН, ранее ФИФА утвердила новый формат проведения клубного чемпионата мира.
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